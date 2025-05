Hillary Heron invita a la Gala Olímpica y al Campeonato Panamericano de Gimnasia en Panamá

Panamá/La destacada gimnasta panameña Hillary Heron, máxima representante de la gimnasia en Panamá, visitó TVN Media y ha extendido una invitación a todos los aficionados del deporte para que disfruten de la Gala Olímpica, un evento especial organizado por el Comité Olímpico de Panamá y transmitido en vivo por TVMAX el próximo 22 de mayo a partir de las 8pm.

El espíritu olímpico y la inspiración para nuevas generaciones

Heron destacó la importancia de este evento al señalar cómo el olimpismo y la participación en los Juegos Olímpicos pueden inspirar a nuevas generaciones de atletas. "La verdad con esta gala olímpica también siento que el sentido del olimpismo los atletas que hemos ido a Juegos Olímpicos nos encontramos en una posición donde inspiramos a estas nuevas generaciones y en lo personal yo puedo decir que a mí me inspiró una generación pasada de gimnasta al ver los Juegos Olímpicos. Yo a los cuatro años sentada en mi casa viendo y me tocó el corazón, me inspiró y así inició mi carrera en este deporte", expresó la gimnasta, resaltando el impacto de ver a atletas competir en escenarios internacionales desde una edad temprana.

Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística: Primera edición en Panamá

Además, Panamá será sede por primera vez del Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística, que se llevará a cabo del 9 al 16 de junio en el Figali Convention Center. Este torneo reunirá a los mejores gimnastas de América, incluyendo representantes de Estados Unidos, Brasil, Canadá, serán un total de 24 países, por supuesto, la selección panameña conformada por Hillary Heron, Lana Herrera, Karla Navas, Alyiah Lide, Ana Gabriela Gutiérrez y Tatiana Tapia (quien está en reserva). A ellas se suma Richard Atencio.

"Esta es la primera competencia de gimnasia artística internacional en Panamá, y la primera vez en toda mi carrera deportiva que puedo competir en casa a nivel internacional junto a mis compañeras. Esperamos el apoyo de toda nuestra gente, ya estamos haciendo los últimos detalles para poder representar a nuestro país." añadió Heron.

Transmisión en vivo y apoyo al talento panameño

El Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística será transmitido en vivo por TVMAX, lo que permitirá a los fanáticos seguir cada detalle de la competencia y apoyar a las gimnastas panameñas en su esfuerzo por representar al país en un escenario internacional.

Este evento es una oportunidad única para resaltar el talento deportivo de Panamá y fomentar el crecimiento de la gimnasia artística en la región. ¡No te lo pierdas!

