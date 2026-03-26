Inauguran la escuela República de Venezuela tras años de retrasos y abandono

Durante el desarrollo del proyecto, el Ministerio de Educación de Panamá informó que se mantuvo, en la medida de lo posible, la fachada original del plantel, en coordinación con el Ministerio de Cultura, con el objetivo de resguardar el carácter patrimonial del inmueble.

Luego de más de tres años de construcción, el presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró este jueves 25 de marzo la escuela República de Venezuela, ubicada en el corregimiento de Calidonia, una obra que combina infraestructura moderna con la preservación de su valor histórico.

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de más de tres años de construcción, el presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró este jueves 26 de marzo la escuela República de Venezuela, ubicada en el corregimiento de Calidonia, una obra que combina infraestructura moderna con la preservación de su valor histórico.

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