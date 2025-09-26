Samsung presenta en Panamá el Galaxy S25 FE, Buds3 FE y Tab S11: innovación para cada estilo de vida

Con estas nuevas adiciones a su línea, Samsung refuerza su compromiso de ofrecer tecnología accesible, innovadora y adaptada a los estilos de vida actuales, en los que la creatividad, el entretenimiento y la productividad van de la mano.

Ciudad de Panamá, Panamá/Samsung continúa ampliando su portafolio en Panamá con el lanzamiento del Galaxy S25 FE, los Galaxy Buds3 FE y la Galaxy Tab S11, tres dispositivos diseñados para responder a las necesidades de una nueva generación de usuarios que buscan rendimiento, diseño y conectividad en todo momento.

El Galaxy S25 FE, un teléfono con características premium a un precio accesible, llega con una cámara de alta resolución, capaz de capturar imágenes nítidas incluso en condiciones de poca luz, gracias a la integración de inteligencia artificial. Sus funciones como Generative Edit, Auto Trim y Gemini Live ofrecen nuevas formas de crear y compartir contenido. Además, su potencia de procesamiento turbo permite disfrutar de videojuegos exigentes y hasta 28 horas continuas de reproducción de video, ideal para maratones de streaming.

"Galaxy S25 FE desempeña un rol importante como puerta de entrada al amplio ecosistema Galaxy AI, lo que hace que estas experiencias sean más accesibles para un mayor número de usuarios", afirmó Lorena Palau Gerente de dispositivos móviles de Samsung Electronics Panamá. "Con experiencias de IA personalizadas ampliadas y herramientas de fotografía y edición basadas en IA, Galaxy S25 FE permite a más personas disfrutar de mayor comodidad y creatividad en su vida cotidiana".

Los nuevos Galaxy Buds3 FE complementan la experiencia Galaxy con un diseño moderno y cómodo, sonido envolvente y herramientas como Audio Eraser, que eliminan ruidos no deseados para llamadas y grabaciones más claras.

Por su parte, la Galaxy Tab S11 se posiciona como una herramienta versátil para productividad y entretenimiento. Equipada con la última tecnología Galaxy AI, ahora mejorada con One UI 8 y nuevas capacidades multimodales, Galaxy Tab S11 Ultra es la Galaxy Tab más delgada hasta la fecha, sin comprometer el rendimiento, pues está diseñada para una productividad sin esfuerzo, combinando hardware de nivel profesional con experiencias optimizadas.

Su pantalla amplia y de alta definición, junto con un rendimiento optimizado, facilita tanto el trabajo creativo como el consumo de contenido.

Con estas nuevas adiciones a su línea, Samsung refuerza su compromiso de ofrecer tecnología accesible, innovadora y adaptada a los estilos de vida actuales, en los que la creatividad, el entretenimiento y la productividad van de la mano.