Paris Hilton rompe el silencio sobre los retoques estéticos y la maternidad

La ex ‘it girl’ que venció los estigmas y hoy lidera su propio renacimiento personal y profesional.

En una entrevista íntima y reveladora con Alexandra Cooper para el popular pódcast Call Her Daddy, Paris Hilton dejó atrás el personaje que durante años la definió ante el mundo y mostró a la mujer que hay detrás del brillo mediático. Empresaria, madre, productora y activista, Hilton habló sin filtros sobre maternidad, fama, escándalos, autoestima y proyectos que marcan un nuevo capítulo en su vida.

“Nunca he hecho botox ni rellenos. Soy 100% natural”, confesó, desmintiendo años de especulaciones y rompiendo con la imagen prefabricada que le construyó la prensa en los años 2000. La heredera del imperio Hilton asegura que su rutina de belleza está basada en el cuidado de la piel, legado de su madre, y en tratamientos como cámaras hiperbáricas y crioterapia, sin pasar jamás por el quirófano estético.

Consciente de que su figura pública fue moldeada por los estereotipos, Paris reveló que la voz aguda y la actitud frívola fueron una construcción: “La imagen de ‘rubia tonta’ fue una sugerencia de los productores. Me divertía… me reía camino al banco”, confesó con ironía, recordando su paso por The Simple Life, el reality que la catapultó a la fama junto a Nicole Richie y que llegó a tener más de 13 millones de espectadores por episodio.

Lejos de aquella caricatura, Hilton demostró que detrás había una estratega empresarial con visión global. “Siempre me gustó demostrar que la gente se equivoca. Sé que lo hice”, afirmó, orgullosa de haber convertido una imagen superficial en una plataforma para construir un imperio propio.

En su faceta más íntima, Hilton compartió cómo la maternidad transformó su vida. Junto a su esposo Carter Reum, Paris es madre de Phoenix y London, dos niños concebidos mediante gestación subrogada. Contó que mantuvo el nacimiento de su hija en secreto, incluso para su familia: “Quería tener algo solo para mí por una vez”, dijo, emocionada.

Detalló que su hogar está lleno de simplicidad, a pesar del lujo: la mayoría del tiempo lo pasa en pantalón deportivo, sin maquillaje y en compañía de sus hijos. Entre objetos curiosos, mencionó una enorme alpaca de peluche que le regalaron las Kardashian y una pintura de su primer beso con Carter, capturada por Paris Jackson.

También habló del temor que siente por la exposición de sus hijos. “Puedes decir lo que quieras de mí, pero esto es mi angelito inocente”, respondió tras los crueles comentarios que recibió en redes por el aspecto físico de su hijo Phoenix. No obstante, destacó que el apoyo de sus fans la conmovió profundamente.

En la entrevista, Paris abordó uno de los episodios más traumáticos de su vida: la filtración no consensuada de su video sexual en 2003. Habló también sobre el acoso mediático y cómo fue cosificada en una época donde la cultura del escándalo era rentable: “Fui la primera influencer antes de que existieran las redes. Y también fui la primera en ser destruida por los medios”, reflexionó.

Contó, además, que en sus relaciones pasadas, muchas veces abusivas, se sentía tan vulnerable que regalaba MacBooks a sus parejas como una forma de control emocional. Una confesión cruda que ilustra cómo, aún siendo una figura pública poderosa, no estuvo exenta del abuso y el miedo.

El renacimiento de Paris Hilton no solo es emocional, sino artístico. Confirmó que su libro autobiográfico será adaptado a una serie de televisión producida por A24 y las hermanas Dakota y Elle Fanning, donde ella misma participará como productora. Actualmente se encuentra en proceso de selección de guionistas.

Además, anunció un nuevo álbum musical bajo la producción ejecutiva de Sia, con composiciones de Meghan Trainor. “Sia es la compositora más brillante de nuestro tiempo… El álbum es increíble”, adelantó. Asegura que su objetivo es claro: “Quiero salvar el pop. Estoy trayendo de vuelta el pop de verdad”.

Hilton recordó también su icónica foto saliendo de una fiesta con Britney Spears y Lindsay Lohan, imagen que fue convertida por los medios en un símbolo de decadencia. Ella lo ve diferente: “Solo queríamos evitar confrontaciones y divertirnos como cualquier joven”.

Actualmente mantiene contacto con Lohan, planea reencontrarse con Spears y conserva una relación cercana con Kim Kardashian. Celebró el éxito de todas ellas: “Las chicas están tomando el mundo”, aseguró.