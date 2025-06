Crean los primeros juguetes potenciados con inteligencia artificial

Mattel, la legendaria compañía creadora de Barbie, Hot Wheels y Fisher-Price, ha anunciado una alianza histórica con OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, para lanzar los primeros juguetes potenciados con inteligencia artificial generativa. La primera propuesta verá la luz antes de que termine 2025, y aunque aún no se ha revelado si será física, digital o híbrida, el impacto en la industria ya es palpable.

La colaboración busca crear experiencias únicas para niños y niñas, con juguetes capaces de aprender, adaptarse e interactuar con sus usuarios en tiempo real. Según Mattel, este avance responde a su visión de integrar tecnología avanzada sin comprometer la seguridad infantil ni la privacidad de los menores.

“Nuestro enfoque se basa en garantizar productos seguros, apropiados para la edad y respetuosos con la privacidad de los niños”, comunicó la compañía desde su sede en El Segundo, California.

La alianza permitirá que los juguetes generen respuestas personalizadas, aprendan del comportamiento de los pequeños y se conviertan en acompañantes interactivos. Este nivel de personalización redefiniría el juego, haciéndolo más inclusivo, dinámico y educativo.

La iniciativa se enmarca dentro de un entorno regulado por estrictas normativas como la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (Coppa) en Estados Unidos y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en Europa. Mattel ha sido enfática en que el cumplimiento ético y legal será una prioridad en el desarrollo de esta nueva generación de productos.

Además de transformar sus productos, Mattel integrará ChatGPT Enterprise en sus operaciones corporativas. Esta herramienta servirá para agilizar procesos internos, reducir tiempos de desarrollo y fomentar la innovación en el diseño de nuevas líneas.

“Queremos usar inteligencia artificial no solo para crear juguetes inteligentes, sino también para que nuestros equipos trabajen de manera más eficiente y creativa”, explicó la compañía.

El acuerdo llega en un momento crucial para Mattel. Según Reuters, la empresa atraviesa una etapa compleja: eliminó su previsión anual de ingresos y aumentó precios en Estados Unidos para enfrentar la subida de los costos logísticos. A esto se suma un consumo más cauto por parte de los padres, que ha afectado la venta de juguetes tradicionales.

Ante este panorama, la IA representa una tabla de salvación estratégica. Incorporar tecnología a sus marcas clásicas, como Barbie, Monster High o Uno, podría ampliar su relevancia entre las nuevas generaciones y contrarrestar el desgaste de la fórmula tradicional.

Los juguetes potenciados con IA generativa podrían tener la capacidad de mantener conversaciones, contar historias personalizadas, resolver problemas junto al niño o adaptarse a su desarrollo cognitivo. Esta innovación promete cambiar no solo el juego, sino también la relación emocional entre los pequeños y sus juguetes.

Mattel, que en el pasado ha sido señalada por perpetuar estereotipos de género o belleza, ve en esta transformación tecnológica una oportunidad para construir nuevos imaginarios y ofrecer experiencias más ricas y representativas: “Esta alianza con OpenAI no es solo tecnológica. Es una evolución cultural del juego”, afirman desde la empresa.

Aunque no se han revelado detalles técnicos del primer producto, la sola unión de Mattel y OpenAI ha generado una enorme expectativa en el sector del entretenimiento y la tecnología. Con esta jugada, Mattel no solo pretende recuperar terreno en un mercado saturado, sino también liderar una nueva era donde los juguetes no solo entretienen, sino que también escuchan, comprenden y aprenden.

En un mundo donde la inteligencia artificial ya es parte de la vida cotidiana, Mattel apuesta por demostrar que también puede ser amigable, educativa y ética, incluso desde la infancia.