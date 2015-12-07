Brasil: Rousseff dice confiar en su enigmático vicepresidente

La presidenta de Brasil Dilma Roussef pidió este lunes celeridad al Congreso para resolver su juicio político y dijo confiar en el vicepresidente Michel Temer, cuyo enigmático silencio despierta conjeturas sobre su apoyo a la mandataria.

Una comisión de diputados iba a formarse este lunes para empezar a analizar el impeachment pero a última hora el presidente de la Cámara Eduardo Cunha aplazó la instalación hasta el martes, dijo a la AFP un vocero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) en el Congreso.

La integración de esa comisión del impeachment coincidirá con la sesión del consejo de ética de la Cámara, que puede decidir investigar a Cunha por ocultar cuentas en Suiza vinculadas presuntamente a la corrupción descubierta en la estatal Petrobras.

El gobierno cree tener votos suficientes para salvar a Rousseff, pero se han encendido luces de alarma: el vicepresidente Temer no ha dicho ni una palabra desde que Cunha dio luz verde al impeachment de la presidenta, a la que deberá sustituir si es apartada del cargo.