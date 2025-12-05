El gobierno español 'no excluye' que el origen del foco de peste porcina africana sea una fuga de laboratorio

Para tratar de contener su propagación, se implementó un dispositivo que incluyó la movilización, entre otros, de un centenar de militares y numerosos guardias locales.

España/El gobierno español indicó el viernes que "no excluye" la posibilidad de que el foco de peste porcina africana detectado en jabalíes cerca de Barcelona, el primero de la enfermedad identificado en el país desde 1994, proceda de una fuga accidental de un laboratorio.

Inofensiva para los humanos, la peste porcina africana (PPA) es una enfermedad hemorrágica viral con una tasa de mortalidad cercana al 100% para cerdos y jabalíes.

Desde el 28 de noviembre, 13 jabalíes salvajes fallecidos en una zona boscosa del área metropolitana de Barcelona dieron positivo por la enfermedad, desatando la preocupación de las autoridades y del potente sector porcino español.

El Ministerio español de Agricultura informó el viernes de que abrió una "investigación complementaria" sobre el origen del virus, tras recibir el informe del laboratorio de referencia de la UE con la secuenciación del genoma del virus.

El grupo genético identificado no corresponde, según el Ministerio, al que circula actualmente en la decena de países europeos afectados por la peste porcina africana. Este es "muy similar", sin embargo, a la cepa "Georgia 2007", un virus "de 'referencia' que se utiliza con frecuencia en infecciones experimentales en instalaciones de confinamiento para realizar estudios del virus o para evaluar la eficacia de las vacunas", expuso el Ministerio en un comunicado.

"El hallazgo de un virus similar al que circuló en Georgia no excluye, por tanto, que su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico", agregó.

Una de las hipótesis con más fuerza para los expertos hasta ahora era que el virus podría haber llegado en un embutido contaminado transportado por carretera y luego consumido por un jabalí.

A pocos kilómetros de la zona boscosa donde se encontraron los jabalíes hay un laboratorio, el IRTA-CReSA, que tiene unidades de biocontención de niveles 2 y 3 [en una escala de 4].

Joaquim Segalès, uno de sus investigadores, rechazó no obstante el jueves en una conversación con AFP la hipótesis de una fuga accidental, afirmando que no había "ninguna evidencia" que permitiera sugerir que el centro fuera el causante del brote de esta enfermedad en la que llevan 18 años trabajando.

El responsable de Agricultura en el gobierno catalán, Òscar Ordeig, indicó de su lado que el ejecutivo regional "no descarta nada, ni afirma nada" sobre el origen del foco, pero pidió "prudencia" a falta de más información.