Buttigieg y Sanders, las estrellas del debate demócrata en New Hampshire

Pete Buttigieg y Bernie Sanders serán el viernes los protagonistas del octavo debate demócrata en Nueva Hampshire, a cuatro días de la primaria en ese estado y después que ambos reclamaran haber vencido en Iowa.

Siete precandidatos calificaron para este debate electoral, que comienza a las 08H00 pm hora local (01H00 GMT del sábado) y en el que ambos serán los blancos preferidos de los otros contendientes.

Estarán presentes, entre otros, la senadora progresista Elizabeth Warren, tercera el lunes en Iowa, y al exvicepresidente Joe Biden, gran perdedor de esas primarias, al llegar en cuarto lugar.

Pete Buttigieg, un moderado de 38 años que fuera alcalde de un pequeño pueblo de Indiana, sorprendió al derrotar al senador independiente de 78 años de Vermont y autoproclamado "socialista" Bernie Sanders. Aunque Sanders obtuvo más votos, Buttigieg lo superó (apenas) en número de delegados.

La votación, que abrió la temporada de las primarias, se convirtió en un fiasco. Los resultados oficiales, publicados recién el jueves, estaban plagados de errores y el Partido Demócrata tuvo que resolver no declarar un ganador hasta que se volviera a analizar las papeletas.

Una nueva dinámica

Pero Iowa ha creado una nueva dinámica para los dos candidatos, que están codo a codo en Nueva Hampshire, según una encuesta publicada el jueves por la noche por el Boston Globe.

La popularidad de Pete Buttigieg ha seguido subiendo desde Iowa y, con el 23% de las intenciones de voto, ahora le pisa los talones a Bernie Sanders (24%).

Elizabeth Warren está detrás, con un 13%, mientras que Biden se ubica aún más lejos (11%).

Buttigieg, un exsoldado que vive abiertamente su homosexualidad, saludó el jueves durante una reunión "una semana extraordinaria" que "electrificó completamente" su campaña.

Pero, dijo, otra elección comienza el martes en Nueva Hampshire.

"Estoy seguro de que obtendremos muy buenos resultados aquí en Nueva Hampshire", dijo a su vez el jueves Bernie Sanders. "Creo que estamos bien colocados para ganar la nominación demócrata y derrotar al presidente más peligroso de la historia moderna en este país, el republicano Donald Trump", agregó.

Como prueba de su fortaleza, el equipo de Sanders anunció el jueves que había recaudado un récord de 25 millones de dólares en enero.

Para David Paleologos, de la Universidad de Suffolk, que realizó la encuesta de opinión del Boston Globe, "Pete Buttigieg continúa su impulso al privar a Joe Biden de su base, los votantes mayores". Por el contrario, su discurso izquierdista le atrae a Bernie Sanders muchos votantes jóvenes.

Riesgos

Pero tras esos buenos resultados, tanto Buttigieg como Sanders deben ahora hacer frente a los embates de los demás candidatos a la nominación demócrata.

Biden, de 77 años, quien en su campaña pone el énfasis en su experiencia -fue senador durante 36 años antes de convertirse en mano derecha de Barack Obama- y en su capacidad de congregar a propios y extraños para vencer a Donald Trump, lanzó una ofensiva el miércoles.

El Partido Demócrata asumirá "un riesgo" si "designa a alguien que nunca ha hecho más que ser un alcalde de 100 mil habitantes en Indiana", dijo en referencia a la ciudad de South Bend administrada por Buttigieg entre 2012 y 2020.

En cuanto a Bernie Sanders, su etiqueta de socialista podría asustar a los votantes moderados y beneficiar al multimillonario republicano, dijo.

Para Biden, lo principal es limitar el daño antes de las primarias del 29 de febrero en Carolina del Sur, donde el electorado negro y religioso le es en gran medida favorable.

Sobre estas primarias planea igualmente la sombra de Michael Bloomberg, el exalcalde de Nueva York que encarna, como Biden, el ala moderada del partido.

Multimillonario con un presupuesto ilimitado, Bloomberg gastó cientos de millones de dólares en anuncios en televisión y en internet de cara al "Súper Martes" del 3 de marzo, fecha de primarias en 14 estados.

Bloomberg no participará en el debate del viernes por la noche, a diferencia de la senadora Amy Klobuchar, el empresario Andrew Yang y otro multimillonario, Tom Steyer. Esos tres marchan detrás del cuarteto que lidera los sondeos.