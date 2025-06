Mundial de Clubes 2025 | Inter Miami vs Al Ahly: Previa y alineaciones probables

Miami, Estados Unidos/Que empiece la fiesta. El Inter Miami estrenará el sábado en casa el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA contra el Al Ahly egipcio, una competición en la que el astro argentino Lionel Messi y sus compañeros tratarán de brillar entre la élite del fútbol mundial.

El club floridano, fundado en 2018, vivirá otra etapa importante de su corta historia cuando eche a rodar el balón en el Hard Rock Stadium de Miami, a las 20H00 locales (00H00 GMT del domingo).

Invitado por la FIFA como equipo anfitrión de este torneo intercontinental, el Inter Miami tiene ante sí una oportunidad inmejorable de mostrarse ante el mundo del fútbol más allá de la MLS norteamericana.

El proyecto, liderado por el empresario Jorge Mas y el exfutbolista David Beckham, aspira a convertirse en un fenómeno global tras la revolución emprendida con el fichaje de Messi en 2023.

Y qué mejor ocasión para ello que un torneo en el que participan superpotencias como el Real Madrid, el Manchester City, el Chelsea, la Juventus, Boca Juniors, River Plate o Flamengo.

"Es un buen momento para medirnos a los mejores equipos y ver de qué estamos hechos", dijo este viernes el entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, en rueda de prensa.

"El nivel sube y nosotros queremos estar a la altura", añadió el argentino, que calificó el Mundial de Clubes como la "competición más importante en la historia del club".

– Un as llamado Messi –

Pero antes de mirar a la cima, conviene no equivocar el primer paso, en este caso, el partido contra el Al Ahly.

El club egipcio no tiene ninguna estrella destacada, pero posee la experiencia internacional de la que carece el joven Inter Miami, con 12 títulos de la Liga de Campeones africana.

"Nadie llega a esta competición simplemente para contentarse con la fase de grupos", dijo el nuevo entrenador del Al Ahly, el español José Riveiro, en conferencia de prensa. "Vamos a darlo todo para aprovechar nuestras oportunidades durante la siguiente semana".

Enfrente, el Inter Miami llega con confianza tras dos goleadas contra el Montreal (4-2) y el Columbus Crew (5-1) en la MLS, que sepultaron una mala racha de resultados.

El cuadro entrenado por el argentino Javier Mascherano no siempre ha dado con la tecla esta temporada, sobre todo en defensa, lo que le ha hecho encajar derrotas dolorosas como el reciente 0-3 en el derbi floridano contra el Orlando City.

Pero en tiempos de dudas, siempre puede contar con Messi.

El rosarino, a punto de cumplir 38 años, sigue siendo una bestia competitiva. Llega entonado después de sumar 5 goles y 3 asistencias en los últimos tres encuentros de liga, y suele participar en todo lo bueno de su equipo.

El ocho veces Balón de Oro querrá además reivindicarse a un año de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, donde intentará revalidar el título con la selección argentina y convertirse en el primer jugador de la historia en disputar seis Mundiales.

Sus excompañeros del Barça Sergio Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba también serán claves para subir el nivel de exigencia del equipo, aunque el lateral izquierdo español será baja el sábado por molestias musculares.

Ante el Al Ahly, en un estadio que se pintará del color rosa del Inter Miami y donde no faltarán seguidores del Diez, los locales no pueden fallar si no quieren complicarse el paso a octavos.

Además de los egipcios, los esperan dos huesos duros de roer en el Grupo A: el Palmeiras y el Oporto.

Alineaciones probables:

Inter Miami: Óscar Ustari - Marcelo Weigandt, Maximiliano Falcón, David Martínez, Noah Allen – Tadeo Allende, Benjamin Cremaschi, Sergio Busquets, Telasco Segovia – Lionel Messi, Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Al Ahly: Mohamed El Shenawy - Mohamed Hany, Achraf Dari, Mostafa El Aash, Karim El Debes - Marwan Attia, Emam Ashour, Mohamed Ali Ben Romdhane, Taher Mohamed - Achraf Bencharki, Nejc Gradišar. DT: José Riveiro.