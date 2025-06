Mundial de Clubes 2025: Gianni Infantino anuncia una 'nueva era' del fútbol

Miami, Estados Unidos/El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo este jueves en una entrevista con la AFP que el Mundial de Clubes marca el inicio de una histórica "nueva era" para el fútbol, y lo comparó con la primera Copa del Mundo de selecciones de 1930.

A dos días del arranque de este nuevo torneo en Estados Unidos, Infantino rechazó las críticas a la política de venta de entradas de la FIFA y auguró que los escépticos de la necesidad de esta competición cambiarán rápidamente de opinión.

El Mundial de Clubes, que tendrá 32 participantes de todos los continentes, abrirá el telón el sábado con el Inter Miami de Lionel Messi recibiendo al egipcio Al Ahly en el Hard Rock Stadium.

"Comienza una nueva era del fútbol, una nueva era del fútbol de clubes. Es un poco parecido a cuando, en 1930, comenzó la primera Copa del Mundo", dijo Infantino en la entrevista, celebrada en Miami (Florida).

"Todo el mundo habla hoy de aquella primera Copa del Mundo. Por eso esta Copa del Mundo aquí también es histórica", estimó.

A diferencia del evento pionero celebrado en 1930 en Uruguay, en el que participaron 13 naciones americanas y europeas, Infantino destacó que este nuevo Mundial permitirá que escuadras alejadas de los centros tradicionales del fútbol compitan en un escenario global.

"Queremos ser inclusivos. Queremos dar oportunidades a clubes de todo el mundo. Se trata realmente de globalizar el fútbol, de hacerlo verdaderamente global", señaló.

"Si se analiza en mayor profundidad, decimos que es el deporte número uno del mundo, y lo es, pero la élite está muy concentrada en muy pocos clubes, en muy pocos países", agregó.

El dirigente suizo valoró también que el torneo contará con jugadores de más de 80 nacionalidades.

"Países que nunca tendrían la oportunidad de jugar en una Copa del Mundo de repente son parte de una Copa del Mundo y sienten que forman parte de ella", destacó Infantino, que puso como ejemplo a estrellas del pasado que nunca disputaron un Mundial.

"Un muy buen amigo mío es George Weah... Una antigua leyenda, gran jugador, el único futbolista africano que ganó el Balón de Oro. Nunca jugó en una Copa del Mundo. Habría jugado un Mundial de Clubes y habría hecho que no solo su equipo, sino también su país, estuvieran orgullosos", consideró.

"La seguridad es prioridad máxima"

Durante la charla, Infantino desestimó las preocupaciones de que el torneo saturará más el ya recargado calendario futbolístico.

Astros como Kylian Mbappé, Harry Kane o Erling Haaland verán alargadas sus temporadas al participar en este Mundial, que se extenderá hasta la final del 13 de julio.

"Estoy convencido de que tan pronto como la pelota comience a rodar, el mundo entero se dará cuenta de lo que está sucediendo aquí. Es algo especial", recalcó Infantino.

Los reportes sobre la baja demanda de boletos para algunos partidos generaron críticas sobre la política de los llamados precios dinámicos, cada vez más común en eventos en Estados Unidos, que permite que el valor de las entradas oscile según la demanda.

Infantino defendió este enfoque y la decisión de ofrecer grandes descuentos a estudiantes en Miami.

"Critican a la FIFA si los precios son demasiado altos y luego critican a la FIFA si los precios son demasiado bajos", lamentó. "Luego critican a la FIFA si hacemos promociones de boletos con estudiantes. Cuando yo era estudiante y no tenía dinero, me habría encantado que la FIFA me dijera: ¿quieres venir a ver un partido de la Copa del Mundo?".

"No queremos ver estadios vacíos. Creo que los estadios estarán bastante llenos", auguró.

El dirigente afirmó que el torneo, que cedió los derechos de transmisión a la plataforma de streaming DAZN por un valor reportado de unos 1.000 millones de dólares, ya era un éxito económico y subrayó que los beneficios por los acuerdos comerciales se reinvertirían en el deporte.

El Mundial se pondrá en marcha en el contexto de las protestas en Estados Unidos contra las redadas migratorias lanzadas por el gobierno del presidente Donald Trump.

Seis partidos de la fase de grupos se disputarán a las afueras de Los Ángeles (California), una ciudad que ha vivido enfrentamientos violentos entre manifestantes y la policía en los últimos días.

"La seguridad para mí y para nosotros es siempre una prioridad máxima. Así que cuando sucede algo, como en Los Ángeles, obviamente estamos monitoreando la situación, estamos en contacto constante con las autoridades, queremos que los aficionados asistan a los partidos en un entorno seguro", dijo Infantino.

