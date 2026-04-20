Panamá/La selección de Panamá vino de atrás para imponerse con autoridad por nocaut 13-2 sobre Perú, en el torneo de béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, dando un paso firme en su camino hacia la medalla de oro.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los locales, ya que Perú tomó ventaja en el primer episodio con 2 carreras, sorprendiendo en los compases iniciales. Sin embargo, la respuesta panameña no tardó en llegar: la ofensiva despertó con contundencia y terminó aplastando a su rival con una lluvia de imparables y producción constante.

El tercer episodio fue el mayormente productivo para los panameños quienes anotaron un total de 9 carreras.

Entre los más destacados con el madero estuvieron Lucas López, quien bateó de 2-2 con 2 carreras anotadas y 1 empujada, y Jonathan Ramos, que aportó 2 hits en 3 turnos y 3 anotadas. También contribuyeron Luis Aranda, Eduardo Canto y Jesús Arosemena, todos con remolcadas clave en el ataque canalero.

Desde el montículo, el derecho Eddie Rivas se llevó el juego ganado y fue determinante al lanzar 3.0 entradas perfectas, sin permitir hits ni carreras y con 4 ponches, asegurando el control total del compromiso.

Con esta victoria, Panamá confirma su fortaleza con una combinación de ofensiva explosiva y pitcheo dominante, consolidándose como serio aspirante a la medalla de oro.

El próximo desafío será este martes 21 de abril a las 2:00 p.m. ante Argentina, en un duelo clave que será transmitido por TVMAX.