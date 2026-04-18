Panamá/Con una semana ya en marcha, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 han llenado de emoción cada rincón del país, y toda esa intensidad se vive a través de la pantalla de TVMAX, la casa del deporte nacional.

Desde el inicio de las competencias, TVMAX ha llevado a los hogares panameños cada medalla, cada celebración y cada momento inolvidable de esta cita continental. La señal ha sido clave para seguir de cerca el desempeño de los atletas juveniles, quienes compiten con entrega y orgullo representando a sus países.

Panamá, como sede, no solo ha demostrado su capacidad organizativa, sino también el talento de su nueva generación de deportistas, que ya comienza a destacar en distintas disciplinas. La cobertura especial permite a la audiencia no perderse ningún detalle de lo que ocurre en cada escenario.

La invitación continúa: mantenerse conectados, apoyar a nuestros atletas y seguir disfrutando de este gran evento a través de TVMAX, que sigue llevando la pasión de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 a todo el país.