Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 | La natación panameña en carrera para medallas

Panamá/La natación panameña continúa dando de qué hablar en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, tras una sólida jornada matutina que dejó varias clasificaciones a finales y actuaciones destacadas, encabezadas por el abanderado nacional.

En la prueba de 50 metros pecho masculino, Raúl Antadillas firmó una actuación sobresaliente al imponerse en su heat con tiempo de 28.35 segundos, ubicándose segundo en el sumario general. El panameño no solo aseguró su presencia en la final de la noche (7:09 p.m.), sino que además estableció un récord de los Juegos Suramericanos de la Juventud, superó su mejor marca personal y fijó un nuevo récord nacional en su categoría, confirmando su gran momento competitivo.

Por su parte, en los 200 metros dorso femenino, Renata Requena finalizó cuarta en su heat con registro de 2:30.11 minutos, lo que le permitió ubicarse novena en el sumario y avanzar a la final de la tarde (6:40 p.m.), manteniendo vivas las aspiraciones panameñas en la prueba.

El equipo masculino del relevo 4x100 metros libre, integrado por Francisco De León, Roger Moscote, Nicolás Salguero y Diego Castillo, también logró su clasificación a la final tras culminar cuarto en su heat con tiempo de 3:38.85 minutos. El conjunto nacional se ubicó sexto en la general y competirá por medallas en la sesión nocturna (7:44 p.m.).

En los 100 metros mariposa femenino, Zuriel Leguisamo terminó cuarta en su heat con marca de 1:04.86 minutos, situándose novena en el sumario. Aunque no clasificó directamente, quedó como primera reserva para la final, a la espera de cualquier eventualidad.

Finalmente, en los exigentes 1500 metros libre masculino, Nicolás Salguero (17:14.27) y Héctor Pinilla (17:37.02) finalizaron cuarto y quinto en su heat, respectivamente, sin lograr avanzar a la instancia decisiva.

Con estos resultados, Panamá sigue sumando presencia en finales dentro de la natación de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, alimentando la ilusión de medallas en una disciplina que continúa mostrando progreso y talento emergente en el país.

Con información del Comité Olímpico de Panamá