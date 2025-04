¡Oiga el susto! Karen Peralta se descompensó en el quinto show de Canta Conmigo: ¿qué le pasó?

Ciudad de Panamá/En el mundo de la farándula nada pasa desapercibido, y mucho menos cuando se trata de una figura tan querida como Karen Peralta. La reconocida cantante y expresentadora de El Reto de Trovadores preocupó a todos los seguidores de Canta Conmigo y al público del Campus ITSE, al lucir visiblemente afectada antes del esperado quinto show. ¿Cómo pasó eso?

Las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Dónde estaba Karen? ¿Pasó algo grave? Finalmente, "La Pomposa", como muchos la recuerdan, rompió el silencio y reveló los detalles de lo ocurrido, aclarando todo con sinceridad y un toque de cariño hacia quienes se preocuparon por su bienestar. “Tuve un problema allí con una intoxicación de la noche anterior. No me fue muy bien en el día con todo el tema de las venoclisis y la cosa y bueno, esa es una presión más de todas las otras”, confesó Peralta, visiblemente recuperada.

Según contó, la noche previa al show sufrió una intoxicación estomacal que la dejó mal. El cuadro fue lo suficientemente delicado como para que tuviera que recibir atención médica, incluyendo hidratación intravenosa. ¡Fuerteee!

A pesar del mal momento, Karen decidió no dejar sola a la pequeña que la motivó a estar presente esa noche para que cantara junto a ella: Athenea.

“El show no era mío. Vinimos a acompañar a Athenea, eso fue lo que hicimos. Misión cumplida Athenea, este fue tu gran show. Gracias por hacerme la invitación y cuando tú necesites, aquí está la tía Karen”, agregó con su característico carisma.

¡Bien recargada!

Con su semblante, la artista panameña dejó claro que ya se encuentra mucho mejor y con energías recargadas para seguir acompañando a Athenea pa' las que sea.

Los fans de inmediato inundaron las redes sociales con mensajes de cariño y preocupación, aunque poco después Athena se despedía del programa.

Esta no es la primera vez que Peralta demuestra su compromiso con el arte y con los jóvenes talentos, pues recordemos que en el rubro del folclor tiene hasta un concurso con su nombre.

Cabe resaltar que su presencia en Canta Conmigo ha sido vital para motivar a los concursantes, quienes la ven como una figura de guía, apoyo y referencia musical, pues ya ella ha pasado por todo lo que ahora viven estas estrellas.

Afortunadamente, el susto quedó atrás. La buena noticia es que Karen ya está fuera de peligro y promete seguir dando lo mejor de sí, como siempre lo ha hecho.