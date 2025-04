¡Piden tu VOTO! Amanda e Ithiel, las sentenciadas en una noche inolvidable de Canta Conmigo

En un show cargado de nostalgia y emociones junto a los ex Vive la Música, Amanda regresa a sentencia por segunda vez en la temporada, esta vez acompañada por la carismática Ithiel, quien sorprendió con una poderosa interpretación, pero no logró salvarse del veredicto. El próximo show promete duetos de alto impacto.

Ciudad de Panamá/Este quinto show de Canta Conmigo resultó una noche llena de magia, emociones y grandes recuerdos. Las pequeñas estrellas compartieron escenario con figuras icónicas de la música nacional, los ex Vive la Música, quienes aportaron experiencia, carisma y complicidad artística en cada presentación. Sin embargo, al cierre de la velada, la tensión regresó al escenario: Amanda e Ithiel fueron anunciadas como las sentenciadas de la semana. ¡Uno de los dos momentos duros de cada show!

Amanda vuelve a enfrentar el difícil reto de la sentencia por segunda vez en la competencia. Recordemos que en el cuarto show también fue sentenciada, en aquella ocasión junto a Athenea. Esta repetición pone a la intérprete en una posición desafiante, pero también demuestra su fortaleza y determinación de seguir luchando por su lugar en el programa.

En este show, Amanda sorprendió con una presentación versátil. Primero, interpretó junto a Miguel Cigarruista el inolvidable éxito de Carlos Baute y Marta Sánchez, “Colgando en tus manos”, con gran emotividad. Luego, mostró otra faceta con el clásico del merengue “La Guacherna” de Milly Quezada, donde se le vio suelta, alegre y conectada con el ritmo. A pesar del esfuerzo y la entrega, su presentación no fue suficiente para mantenerla fuera de la zona de sentencia.

Por su parte, Ithiel, una de las favoritas del público por su carisma y técnica vocal, tuvo una actuación casi impecable. Junto a Eduvigis, interpretó “¿Qué hubiera sido?”, de Karol G, y luego deslumbró con una sentida versión de “Contigo en la distancia”, de Christina Aguilera. Su desempeño fue destacado por el jurado y obtuvo un puntaje que rozó la perfección. Sin embargo, la competencia se intensifica y el nivel está más alto que nunca, lo que demuestra que ningún participante está exento del riesgo de sentencia.

Esta noche no fue una cualquiera. El ambiente se cargó de nostalgia y emoción con la presencia de los ex Vive la Música, quienes no solo revivieron grandes momentos sobre el escenario, sino que también fungieron como mentores y modelos para las jóvenes promesas. Fue una noche que quedará grabada en la memoria de los televidentes y, sin duda, en el corazón de los participantes. ¡Y en el de Blanca Herrera y el de Roly Sterling también!

Ahora, Amanda e Ithiel necesitan del apoyo del público para continuar en la competencia. Las votaciones ya están abiertas en www.cantaconmigotvn.com y también se puede participar escaneando el código QR que aparecerá durante la programación de TVN.

El próximo show se perfila como uno de los más emocionantes de la temporada. Las estrellas formarán duetos que prometen momentos de alto impacto emocional y artístico. La cita es este miércoles a las 8:00 p.m. por TVN.