Athenea es la cuarta eliminada de Canta Conmigo: emoción, talento y una despedida estelar

Ciudad de Panamá/La competencia en Canta Conmigo se intensifica, y en el quinto show se vivió una noche cargada de emociones y recuerdos. Athenea se convirtió en la cuarta eliminada del concurso de canto tras enfrentarse en una dura sentencia con Amanda, en uno de los momentos más tensos y emotivos de la temporada.

También puedes leer: EN VIVO | Show 5 de Canta Conmigo a dúo con los exparticipantes de Vive la Música

Durante el show, Athenea subió al escenario acompañada por la reconocida ex Vive la Música, Karen Peralta, regalando al público y al jurado una interpretación vibrante que no pasó desapercibida de dos temas: "Un año" y "Eternamente bella, bella". Su carisma, voz y, por supuesto, su entrega lograron cautivar a los jurados, quienes no escatimaron elogios para su presentación. Sin embargo, a pesar de ese respaldo, los votos del público no fueron suficientes para asegurarle la permanencia en la competencia. La peque logró solo el 48% de los votos.

El veredicto dejó al Campus ITSE en silencio y hasta al propio Miguel Oyola, quien segundos después dijo que ella era la favorita de su hija. Con aplomo y una sonrisa en el rostro, Athenea aceptó su salida con gratitud y emoción, dejando un mensaje lleno de cariño para sus compañeros y el público que la acompañó en su paso por el escenario.

La esperaba el famoso "Cuartito de los Sueños"

Su despedida no pasó desapercibida. Al llegar al "cuartito de los sueños", fue recibida por la tía Ingrid del Carmen, lágrimas y una gran cantidad de regalos, muestra del cariño que supo ganarse durante su participación. Allí, conmovida, agradeció el apoyo recibido y expresó su felicidad por haber vivido una experiencia que, según sus palabras, la marcó para siempre.

Definitivamente que su talento y actitud seguirán resonando en la memoria de quienes semana a semana vibran con el programa. "Yo le quiero dar muchas gracias a mi familia, a mi ritmo turquesa, a toda la gente que me ha apoyado porque esta experiencia en Canta Conmigo ha sido muy linda para mí, es algo que yo siempre voy a apreciar y siempre voy a tener en el corazón", expresó.