Hospital Pacífica Salud celebra la edición 2025 de su evento 'Srong Ladies' en apoyo a la lucha contra el cáncer

Con este evento, Pacífica Salud reafirma su compromiso con la comunidad panameña y su misión de continuar desarrollando programas que fomenten la salud integral, la prevención y la esperanza.

20 de octubre 2025 - 10:34

Ciudad de Panamá, Panamá/El Hospital Pacífica Salud realizó con gran éxito una nueva edición de su evento anual “Strong Ladies 2025”, en conmemoración del Mes de la Lucha contra el Cáncer. El encuentro se llevó a cabo en el JW Marriott Panamá, Punta Pacífica, a las 5:00 p.m., reuniendo a decenas de mujeres comprometidas con su bienestar y con la prevención del cáncer.

El evento, exclusivo para mujeres, ofreció un espacio de inspiración, aprendizaje y concienciación sobre la importancia de la detección temprana y el autocuidado. Además, contó con el apoyo de reconocidas marcas aliadas del sector salud y bienestar, entre ellas La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, Bio-Oil, Nature’s Bounty, Go Salud, Ron Abuelo, Häagen-Dazs, BIC, Aquavera, Eucerin y Ducray.

“Strong Ladies” se consolida como una iniciativa que impulsa la educación y la prevención, brindando apoyo emocional a las mujeres que enfrentan esta enfermedad y promoviendo la importancia de los chequeos preventivos.

Con este evento, Pacífica Salud reafirma su compromiso con la comunidad panameña y su misión de continuar desarrollando programas que fomenten la salud integral, la prevención y la esperanza.

