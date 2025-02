Samsung presenta el Galaxy S25 en Panamá con IA y asistentes virtuales

Ciudad de Panamá/Samsung Electronics anuncia la llegada de la esperada serie Galaxy S25 a Panamá, disponible ya en todas las tiendas del país. Con este lanzamiento, se marca un hito en la tecnología móvil, llevando la inteligencia artificial (IA) al siguiente nivel. "La serie Galaxy S25 propone un cambio fundamental en la forma en que interactuamos con nuestros teléfonos", aseguró Lorena Palau, Gerente de Producto de Samsung Electronics.

Con la incorporación de tecnologías avanzadas como la interfaz One UI 7 y Gemini, que ahora está disponible en 46 idiomas, la serie Galaxy S25 ofrece una experiencia más fluida e intuitiva, facilitando las interacciones entre las aplicaciones de Samsung y Google.

Además de sus capacidades en diseño y potencia, el Galaxy S25 incorpora asistentes virtuales de última generación. Bixby, el asistente de Samsung, y Gemini, el asistente de Google, permiten una interacción mucho más natural y eficiente con el dispositivo, haciendo de estos asistentes auténticos aliados en la vida diaria. La IA integrada no solo gestiona tareas, sino que anticipa las necesidades del usuario, mejorando la productividad y optimizando el tiempo.

Transformación digital con asistentes virtuales avanzados

Los asistentes virtuales en el Galaxy S25 no se limitan a ejecutar simples comandos de voz. La evolución de la IA ha permitido que herramientas como Bixby y Gemini sean más inteligentes, comprendiendo el contexto y anticipando las necesidades del usuario. Estos asistentes permiten desde la automatización de tareas diarias hasta la gestión avanzada de agendas y comunicaciones, todo con un solo comando de voz.

Por ejemplo, los usuarios pueden buscar fotos en la galería con solo decir "Bixby, muéstrame fotos de la playa" o recibir sugerencias personalizadas durante el día gracias a Gemini. Además, funciones como "Now Brief" y "Now Bar" proponen acciones y recordatorios útiles, asegurando que el usuario aproveche al máximo cada momento.

De esta manera, todos pueden acceder a la más alta tecnología en IA y aprovechar sus múltiples funciones para hacer más eficiente cada día.

Potenciando la productividad y creatividad con IA

Los asistentes virtuales, especialmente con la incorporación de la IA avanzada de la serie Galaxy S25, permiten personalizar la experiencia y realizar tareas de manera mucho más rápida. Desde gestionar correos electrónicos, automatizar rutinas diarias, hasta mejorar la creatividad con herramientas como Writing Assist y Drawing Assist, el Galaxy S25 se convierte en una extensión de las capacidades del usuario.

Con la IA como protagonista, el Galaxy S25 también potencia la edición de fotos con su sensor de cámara ultra gran angular de 50MP, proporcionando imágenes impresionantes con facilidad. Todo esto, combinado con la posibilidad de almacenar hasta 2TB en la nube, asegura una experiencia móvil sin igual.

La serie Galaxy S25 refina y mejora aún más las capacidades básicas que definen la experiencia Galaxy. La Plataforma Móvil Snapdragon® 8 Elite Mobile para Galaxy que impulsa la serie Galaxy S25 en todo el mundo, potencia el procesamiento en el dispositivo para ofrecer experiencias de IA con mayor capacidad de respuesta. Con personalizaciones exclusivas para Galaxy, como ProScaler9 y el motor Digital Natural Image móvil (mDNIe) de Samsung, la serie Galaxy S25 cuenta con un procesamiento de imágenes de IA y una eficiencia energética de pantalla mejorados. El nuevo sensor de cámara ultra gran angular de 50MP de Galaxy S25 Ultra ofrece imágenes espectaculares desde todos los ángulos con una claridad excepcional, mientras que los controles profesionales como Virtual Aperture y Samsung Log convierten cualquier foto o video en la mejor experiencia visual.

Los modelos Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra ya están disponibles en la tienda online Samsung con una promoción de lanzamiento: con la compra del Galaxy S25 o el S25+ recibes un cupón de $100 de descuentos para una segunda compra en la tienda online. Si optas por el Galaxy S25 Ultra, el cupón de descuento será de $150.

Todos los dispositivos Galaxy S25 incluirán seis meses de Gemini Advanced y 2 TB de almacenamiento en la nube sin costo adicional. Gemini Advanced viene con los modelos de IA más potentes de Samsung y acceso prioritario a las funciones más recientes, como Gems, expertos en IA personalizados para cualquier tema, y Deep Research, que actúa como un asistente personal de investigación de IA.

Para conocer las últimas noticias, por favor visite la Sala de Prensa de Samsung Electronics Central America & Caribbean en http://news.samsung.com/latin Por favor comparte tus comentarios en nuestras redes: Facebook SamsungLatin Instagram @SamsungLatin Twitter: @SamsungLatin y Youtube: https://www.youtube.com/samsungpanama.

Te invitamos a que descubras los beneficios únicos y exclusivos que tiene Samsung para sus usuarios en nuestra APP Samsung Members.

Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspira al mundo y diseña el futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La compañía está redefiniendo los mundos de las TV, los smartphones, los wearables, las tablets, los electrodomésticos, los sistemas de redes y las soluciones de memoria, sistemas LSI, semiconductores y LED y ofrece una experiencia conectada perfecta por medio de su ecosistema SmartThings y la colaboración abierta con sus socios. Para conocer las últimas noticias, visite la Sala de Prensa de Samsung en news.samsung.com