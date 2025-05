10 frases que revelan inmadurez emocional y pueden arruinar las relaciones, según expertos

Así lo afirman diversos expertos en psicología de la comunicación, quienes advierten que ciertas expresiones, aunque comunes en la vida cotidiana, pueden evidenciar una marcada falta de inteligencia emocional, empatía y responsabilidad afectiva.

Kathy y Ross Petras, reconocidos especialistas en lenguaje interpersonal y coautores del bestseller You’re Saying It Wrong, explican que un conjunto de frases habituales puede proyectar la imagen de una persona emocionalmente inmadura. De acuerdo con estos autores, incluso individuos funcionales y exitosos pueden enviar mensajes negativos a nivel emocional simplemente por no ser conscientes del impacto de sus palabras.

Estas expresiones, que para algunos podrían parecer triviales, son en realidad señales de alerta que afectan tanto las relaciones personales como los vínculos profesionales. A continuación, se presenta un análisis de las 10 frases más representativas de esta problemática, con base en la opinión de diversos expertos en salud mental y comunicación interpersonal.

Te puede interesar: ¿Qué le pasó? Hombre estrella su auto contra la mansión de Jennifer Aniston con ella en casa

Te puede interesar: ¿Sobrevivió? Turista queda atravesado por una reja al intentar escalar el Coliseo en Roma

1. “No es culpa mía”

Según Kathy y Ross Petras, las personas emocionalmente inmaduras tienden a evitar la autorresponsabilidad. Esta frase evidencia una evasión del sentido de agencia, que, como explica la psicoterapeuta F. Diane Barth, es fundamental para el crecimiento personal. Asumir responsabilidad por los actos propios no solo fortalece la identidad individual, sino que también permite generar cambios positivos y sostenibles.

2. “No necesito darle explicaciones a nadie”

Si bien es legítimo preservar la privacidad, esta frase puede ser usada para eludir el diálogo constructivo. Tal como lo indican los Petras, constituye una estrategia para evitar cualquier forma de responsabilidad afectiva o comunicación genuina. Desde la perspectiva de Psychology Today, las personas emocionalmente maduras aprenden a expresar sus límites con asertividad, sin renunciar al respeto por el otro.

3. “Está exagerando”

Invalidar las emociones ajenas con frases como esta puede ser una forma sutil de manipulación emocional. La psicóloga de Harvard Courtney S. Warren la identifica como una manifestación de gaslighting, un tipo de abuso emocional que minimiza o distorsiona la experiencia del interlocutor. Esta respuesta impide que la otra persona se sienta comprendida, escuchada o valorada.

4. “¿De qué habla? Nunca dije eso”

Cuando una persona intenta reescribir la realidad para evadir consecuencias, incurre en una forma encubierta de manipulación. Los Petras explican que frases como esta suelen utilizarse para distorsionar la percepción del otro y desviar la conversación, evitando así toda rendición de cuentas.

5. “Sí, lo que sea” / “Sí, lo que usted diga”

Estas respuestas, cargadas de pasividad e ironía, reflejan un deseo de finalizar abruptamente la conversación sin resolver el conflicto. Kathy y Ross Petras advierten que este tipo de evasión emocional cierra el canal de comunicación, limitando cualquier intento de entendimiento o reparación afectiva.

6. “Ese es su problema, no el mío”

Esta afirmación revela una clara falta de empatía. Según los autores, es un ejemplo de transferencia emocional: al rechazar cualquier responsabilidad compartida, la persona se desliga por completo de la situación. La madurez emocional, en cambio, implica reconocer que las relaciones humanas conllevan un impacto mutuo y una carga afectiva compartida.

7. “Está hablando del pasado”

Descalificar una conversación sobre errores previos con este tipo de frase denota una negativa a aprender de la experiencia. Los Petras sostienen que quienes la utilizan suelen evitar reflexiones honestas sobre sus comportamientos, lo que impide el desarrollo de relaciones más sanas y conscientes.

8. “Solo estaba bromeando”

Esta es una de las formas más comunes de minimizar comentarios ofensivos o hirientes. Para la psicóloga Iria Reguera, esta frase encubre la dificultad para reconocer errores y pedir disculpas. Dejar de responsabilizarse mediante el uso del humor impide asumir el impacto que las propias palabras pueden tener sobre los demás.

9. “Usted siempre / Usted nunca”

Generalizar es una estrategia habitual durante discusiones emocionales. Estas afirmaciones absolutistas no solo carecen de precisión, sino que también bloquean el diálogo constructivo. Los expertos en comunicación recomiendan evitar este tipo de lenguaje para fomentar un intercambio más respetuoso y específico.

10. “Todo el mundo lo hace”

Usar esta justificación refleja una tendencia a diluir la responsabilidad personal. De acuerdo con los Petras, esta frase es similar a la utilizada por un niño ante una regañina: “Si todos lo hacen, entonces no soy culpable”. En la adultez, mantener este patrón es señal de una identidad emocional poco desarrollada.

La psicóloga Raquel Rodríguez Cortés define la madurez emocional como la capacidad de una persona para ser autónoma, responsable y estable. Esta se manifiesta no solo en la toma de decisiones, sino también, y de manera muy significativa, en la forma de comunicarse. Reconocer y evitar estas frases es un paso fundamental hacia relaciones más saludables, basadas en la empatía, la autocrítica y la responsabilidad compartida.

La reflexión no se limita al entorno personal. En contextos laborales, sociales o de liderazgo, estas expresiones pueden comprometer la imagen profesional y generar desconfianza. Comprender el impacto del lenguaje sobre los vínculos humanos es una tarea urgente para quienes buscan construir relaciones más sanas y auténticas.