Calle Arriba de Las Tablas enciende las redes con tonada dedicada a Eduardo Lim Yueng

No cabe duda que la esencia del Carnaval radica sobre el lujo y el esplendor que cada reina ofrece a su pueblo. Pero más allá de los vestidos de fantasía, los carros alegóricos y las comparsas, lo que hace del Carnaval, una fiesta única son las tonadas cargadas de pullas e indirectas que una y otra tuna se dedican durante los cuatro días de jolgorio, y si de expertos hablamos, no hay quien les gane a las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas.

Y fue precisamente la tuna de Calle Arriba de Las Tablas quienes encendieron las redes sociales este fin de semana al dedicarle una tonada al presentador de TVN Noticias, Eduardo Lim Yueng. El video publicado en redes sociales, rápidamente se hizo viral y los teléfonos no pararon de sonar en la redacción de TVN. La pregunta que todos se hacían era ¿Cómo se convirtió Lim Yueng en protagonista del Carnaval de Las Tablas?

Aunque muchas personas lo desconocían, lo cierto es que el locutor y periodista ha sido fiel seguidor de Calle Abajo de Las Tablas desde hace muchos años y siempre ha mostrado su respaldo a la tuna de Punta Fogón. Al parecer, este apoyo “irrestricto e incondicional” ha sido suficiente para que este año, la tuna contraria le dedicada una tonada con una letra picante.

Lejos de molestarse, Lim Yueng dice sentirse honrado que "la otra tuna" le haya dedicado una melodía, que sin duda, se convertirá en la más cantada en el parque Porras durante los cuatro días de Carnaval.

“Me siento muy halagado con que la calle Arriba de Las Tablas me dedique una tonada en carnaval. Como simpatizante de la calle Abajo que soy, siempre he sido respetuoso de las tunas y del carnaval tableño como institución. No es secreto mi respaldo a la calle Abajo y eso ahora que se conoce me han honrado con una tonada que además creo es la mejor de las tonadas de esa tuna. Viva Punta Fogón, viva calle Abajo”, señaló Tensin en Noticias AM.

El presentador dejó claro que jamás ha peleado con nadie de la tuna contraria y siempre ha sido muy respetuoso de sus rivales, sin embargo, admite que la picardía y las pullas forman parte del folclor carnavalero. “Así es el Carnaval, de hecho creo que la mejor tonada de la otra tuna, la "prende parque" es la que me decían a mí”, nos confesó.

Este año una de las damas de la Calle Abajo es como una hija para mi y he estado involucrado en el apoyo y por eso me cantan, no he peleado con nadie en año nuevo — Eduardo Lim Yueng - Presentador de TVN Noticias

Aunque por la naturaleza de su trabajo, Eduardo deberá cumplir con sus obligaciones al frente del noticiero Estelar de TVN durante el Carnaval, nos adelantó que es muy posible que el sábado y el domingo viaje a Las Tablas para disfrutar de la fiesta y de paso, de su tonada particular.

¿Qué dice Calle Arriba?

Consultados por la razón que llevó a la tuna a dedicarle una tonada a Eduardo, la Comisión de Tonadas de Calle Arriba de Las Tablas señaló vía Whatsapp que “la selección se dio debido a la poca imparcialidad del señor Lim Yueng; además, de su parentesco con una aspirante a Reina de la tuna contraria que lo ha llevado a inmiscuirse en temas de carnaval. ¡Y una tonada es parte del asunto!”, dijeron. No obstante, más allá de la rivalidad existente entre ambas tunas, la idea es que los tableños y los miles de visitantes disfruten del mejor Carnaval del país.

Letra de la tonada 10 "El hamapo maquillao"

TVN QUE HA PASAO

EL HAMPAO TA MAQUILLAO

CACHETONA JOROBÁ

CHINA PRIETA TOA EMPOLVÁ

NADIE LA QUIERE MIRÁ

CULI CHUPÁ

QUE RISA DA ESE TORTUGÓN

QUE FEA SE VE EN TELEVISIÓN

AY TETI VIRADA

POR QUITA MARIDO

LOS HOMBRES TE DEJAN ¡PER*A!

ESE ES TU CASTIGO

LA GATA DE GUARARÉ

RECIBIÓ SU MERECIDO

LLORANDO EN LOS CALLEJONES

A NI-NI QUE ES SU MARIDO

MAQUILLADORA E’ PACOTILLA

VENDIENDO DROGA EN LA CANTINA

ESA NARCOBARBIE NO VA

LA CARTA NO QUIERE MANDÁ

EN LAS BOQUITAS

TIENEN LA GALLOTA CHUECA

Y CALLE ABAJO

NO QUIERE QUE SEA SU REINA

LA LOCA DEL ACORDEÓN

VOLANDO DE AQUÍ PA ALLÁ

CON MUJER PA’ APARENTÁ

SÍ TE ENGAÑÁ

JA JA JA

QUE LE COSAN LA BOCA

JA JA JA

QUE SIN TÍA YA REBOTA

AY MIREN A LA LIN LLUEN

ESTANTONA DESATÁ (BIS)