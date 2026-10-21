Christina Applegate rompe en llanto tras descubrir que su diagnóstico de esclerosis múltiple fue erróneo

La actriz no anunció una recuperación ni una solución médica; su testimonio refleja que descartar una enfermedad no ha resuelto el problema que afecta su vida cotidiana.

Christina Applegate reveló que sus médicos descartaron el diagnóstico de esclerosis múltiple que recibió en 2021, una noticia que, lejos de darle tranquilidad, la dejó atónita y confundida. La actriz, de 54 años, compartió la experiencia en su pódcast MeSsy. Continúa con síntomas que afectan su movilidad y todavía desconoce qué está provocando sus problemas de salud.

La actriz recordó: “Mi doctora entró en mi habitación y me dijo: ‘Felicitaciones, no tienes esclerosis múltiple’”, relató entre lágrimas. Applegate explicó que la reacción de quienes la rodeaban fue de alegría, pero ella no sintió alivio. “No me alegré en absoluto. Todos los demás estaban muy felices”, contó al recordar el momento.

La reevaluación comenzó cuando su médica propuso suspender una infusión para observar cómo respondían sus células B. El equipo médico volvió a examinar el diagnóstico inicial. La evaluación incluyó tecnología médica más reciente y llevó a los especialistas a concluir que Applegate no tenía esclerosis múltiple.

Sin embargo, el cambio de diagnóstico no ha modificado los síntomas que arrastra desde 2021. La actriz explicó que continúa teniendo dificultades para caminar y necesita una silla de ruedas para trasladarse desde el automóvil hasta las consultas médicas. También recibe fisioterapia tres veces por semana y dijo que, en algunos aspectos, se siente peor que antes.

“Uno no recibe un diagnóstico erróneo y, de repente, mejora. No he mejorado, Jamie. Si acaso, he empeorado”, expresó durante la conversación con Sigler. Después resumió la incertidumbre que enfrenta: “Así que vuelvo al punto de partida, sin saber qué me pasa”. La artista indicó que sus médicos iniciarán nuevas investigaciones para determinar qué está detrás de sus síntomas.

Applegate contó que, cuando recibió el diagnóstico original, se sometió a varias pruebas, incluidas resonancias magnéticas y una punción lumbar. En aquel momento, los estudios mostraron lesiones en el cerebro. Durante los años siguientes habló públicamente de su experiencia con la enfermedad y se convirtió en una voz reconocida en la conversación sobre la esclerosis múltiple, compartiendo las dificultades físicas y emocionales que atravesó.

La actriz también explicó el impacto que la incertidumbre ha tenido en su vida personal y profesional. “Pasé una gran depresión [por la esclerosis], perdí mi trabajo, perdí todo”, dijo entre lágrimas. Luego planteó el peso de tener que revisar años de experiencia bajo una explicación médica que ahora fue descartada: “¿Qué le dices a alguien que ha vivido con esto durante seis años? Esto detuvo mi vida”.

La noticia también la llevó a preocuparse por quienes encontraron apoyo en sus testimonios. “Siento que decepcioné a todo el mundo”, admitió. Su compañera de pódcast, Jamie-Lynn Sigler, quien sí vive con esclerosis múltiple, la apoyó durante la conversación y señaló que la experiencia compartida de Applegate y su activismo conservan valor, aunque el diagnóstico haya cambiado.

La neuróloga Marwa Kaisey, invitada al episodio y profesora asociada de neurología en el Centro Médico Cedars-Sinai, explicó que los diagnósticos incorrectos de esclerosis múltiple no son excepcionales. Según señaló, casi una de cada cinco personas diagnosticadas podría no tener la enfermedad. “No tenemos una única prueba para la esclerosis múltiple”, explicó, por lo que los especialistas deben analizar distintos criterios antes de confirmar el trastorno.

Applegate había hecho una pausa de varios meses en el pódcast para procesar la nueva información y cuidar su salud. Ahora deberá someterse a más pruebas para aclarar sus síntomas.