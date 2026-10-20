Joe Manganiello se tatuó un dragón de casi un metro para cubrir las cicatrices de sus cirugías

El dragón, además, simboliza su intento de reconstruir la relación con su propio cuerpo, que durante años sintió que lo atacaba.

Joe Manganiello mostró el tatuaje de un dragón rojo y negro que cubre las cicatrices de las operaciones a las que se sometió durante una enfermedad autoinmune que puso su vida en peligro. El actor de True Blood y Magic Mikecompartió el lunes 19 de octubre fotografías en Instagram del proceso: el diseño mide unos tres pies y va desde su cadera derecha hasta por encima de la rodilla.

La publicación incluyó una reflexión de Bloodlines, sus memorias, donde relata siete años de síntomas graves, cirugías y tratamientos sin un diagnóstico definitivo. Para Manganiello, el tatuaje fue más que una decisión estética: representó una forma de recuperar control sobre su cuerpo tras una etapa de dolor e incertidumbre.

“En el capítulo cuatro, comparé mi lucha contra la enfermedad con mi cuerpo enviando caballeros a combatir un dragón occidental que no existía”, escribió. “Los soldados terminaban abriendo agujeros por todo mi cuerpo cuando no podían encontrar ningún enemigo”. Con esa imagen describió cómo interpretaba la respuesta de su organismo y los procedimientos a los que tuvo que someterse sin que los médicos identificaran con certeza qué desencadenaba los síntomas.

Después explicó el significado del diseño elegido para cubrir las cicatrices. “La idea de tapar mis cicatrices quirúrgicas con mi primer tatuaje, un dragón de tres pies a lo largo de mi costado derecho, fue mi manera de recuperar la poca capacidad de decisión que sentía que me quedaba y de indicarle a mi cuerpo que dejara de atacar al dragón… porque el dragón oriental era yo”, añadió. Para el actor, la figura representa un cambio en la forma de entender la enfermedad y su recuperación.

El problema comenzó con un dolor abdominaltan intenso que le impedía caminar. Su tracto digestivo desarrolló ulceraciones y aparecieron fiebre, erupciones con ampollas, dolores de cabeza y agotamiento. También sufrió hemorragias rectales y una pérdida considerable de peso. Durante siete años se sometió a numerosas colonoscopias, pruebas y tratamientos, pero no consiguió una explicación concluyente.

La enfermedad lo llevó a una cirugía en la que le extirparon parte del intestino. Después necesitó una bolsa de ostomía y no podía ir al baño de manera habitual. Más tarde se sometió a una operación de reconexión intestinal, o anastomosis, que permitió retirar la bolsa y conectar de nuevo la parte restante del aparato digestivo. En una fotografía compartida el 15 de octubre, mostró las incisiones y una erupción abdominal, y explicó que la imagen correspondía al periodo posterior a esa operación.

Otra imagen mostraba su rostro cubierto por una erupción. Manganiello la describió como “un ejemplo de la multitud de afecciones cutáneas que me afectaron durante los siete años en que estuve enfermo”. También compartió una fotografía sin camiseta junto a la cama del hospital para documentar el impacto físico de aquellos años.

El actor ha contado que nunca recibió un diagnóstico definitivo. “Me pasó a mí, y es la verdad; tengo todas las cicatrices para demostrarlo”, declaró anteriormente a la revista People. Sobre los tratamientos, señaló: “Las enfermedades autoinmunes son un cajón de sastre para aquello que los médicos no entienden. Empiezan a hacerte pasar por una sucesión interminable de medicamentos”.

Al recordar que superó aquella etapa, Manganiello expresó: “No puedo creer que siga vivo. Siento que volví a nacer”. Las fotografías y el tatuaje forman parte de la apertura con la que decidió compartir su experiencia.