¡Confirmado! Robert Pattinson será el nuevo 'James Bond' y sucederá a Daniel Craig como agente 007

El actor británico, de 40 años, fue elegido para suceder a Daniel Craig como el agente secreto más famoso del cine. La próxima película será dirigida por Denis Villeneuve y contará con un guion de Steven Knight.

Estados Unidos/Desde su papel de vampiro en "Crepúsculo", que causó furor entre los adolescentes, hasta el esmoquin de James Bond, el británico Robert Pattinson ha construido una carrera ecléctica en la que el cine de autor se entremezcla con las grandes producciones comerciales.

El actor de 40 años ha sido elegido para encarnar al más famoso de los espías y suceder a su compatriota Daniel Craig, anunció este lunes Amazon MGM Studios. Es "el mayor honor de mi vida", declaró Pattinson, citado en el comunicado.

Pattinson será el séptimo actor que encarne al famoso espía. Antes que él y que Daniel Craig, lo hicieron Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan. "Desde el punto de vista de Amazon MGM, no es difícil de entender por qué Pattinson era la opción más clara", comentó la revista estadounidense Variety. "Es, sin duda, la estrella de cine más solicitada de 2026, y sus éxitos en taquilla lo demuestran", dijeron.

Shawn Robbins, fundador de Box Office Theory, una consultora del sector, apuntó que, con esta elección, se abre una "nueva era de 007 como un puente entre el creciente público de la Generación Z y las generaciones que acompañaron a James Bond a través de 64 años".

Magos y vampiros

El actor de rostro anguloso se dio a conocer en la saga Harry Potter, pero fue la franquicia "Crepúsculo" (2008) la que lo catapultó a la fama internacional y a las páginas de la prensa del corazón por su relación con su compañera de reparto, Kristen Stewart.

Después de otros papeles en comedias románticas como "Recuérdame" (2010) o "Agua para elefantes" (2011), Pattinson conquistó a la crítica al adentrarse en un cine más independiente. Nacido el 13 de mayo de 1986 en Londres, comenzó en el teatro aficionado antes de su papel secundario de Cedric Diggory en "Harry Potter y el cáliz de fuego" (2005).

Después llegaría la saga vampírica, que lo convirtió en un ídolo adolescente y generó más de 1.500 millones de dólares en taquilla. Junto a su fama, también subió su caché: si en la primera entrega fue de 2 millones de dólares, para las dos últimas aumentó a 12,5 millones y una participación del 7,5% en la venta de entradas.

Un giro hacia obras más arriesgadas

En 2012 dio un giro de 180 grados a su carrera con su debut en el Festival de Cannes de la mano de David Cronenberg con "Cosmópolis", que competía por la Palma de Oro. Pattinson interpreta a un joven millonario consumidor de sexo y desprovisto de emociones en un Nueva York presa del caos.

El director canadiense lo calificó entonces de "extremadamente inventivo". Otra etapa en su camino hacia obras más arriesgadas fue su interpretación en la aclamada "Z. La ciudad perdida", del director estadounidense James Gray.

En ella, el británico da vida al ayudante de un explorador en busca de una ciudad perdida en la Amazonía, interpretado por su compatriota Charlie Hunnam, conocido por la serie "Sons of Anarchy".

También trabajó con el director alemán Werner Herzog, en el papel de Lawrence de Arabia en "Reina del desierto", y con el neerlandés Anton Corbijn en "Life" dando vida a Dennis Stock, el fotógrafo que contribuyó a convertir en leyenda al actor James Dean.

Batman

El regreso a las superproducciones se produce en 2020, con un papel de agente secreto en "Tenet", de Christopher Nolan. Después se enfundó el traje de "Batman" (2022), en la película de Matt Reeves, y compartió cartel con la oscarizada Jennifer Lawrence en "Mátate, amor" (Die my love) en 2025, que también compitió en Cannes.

En un 2026 especialmente productivo, Pattinson recibió numerosos elogios por su papel de Antínoo en "La Odisea" de Nolan, estrenó el thriller "Primetime" de Lance Oppenheim y la comedia "El drama", en la que comparte reparto con Zendaya.

Además de su carrera en la gran pantalla, su físico le ha permitido también hacer incursiones en la moda y convertirse en imagen de Dior. Fuera de los focos, Pattinson toca la guitarra y el piano desde los cuatro años. "La música es mi plan de respaldo si la actuación fracasa", bromea.

La presión mediática en torno a su relación con Kristen Stewart, que terminó en 2013, lo ha vuelto muy cuidadoso a la hora de proteger su vida privada. Tuvo una relación con la cantante FKA Twigs y, desde 2018, mantiene un noviazgo con la actriz Suki Waterhouse, con quien tiene una hija.