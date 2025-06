Tom Felton regresa como Draco Malfoy: el actor de Harry Potter vuelve a su aclamado rol

Después de más de una década alejado del universo mágico que lo catapultó a la fama, Tom Felton está listo para regresar como Draco Malfoy, esta vez en los escenarios de Broadway. La noticia, anunciada el 5 de junio, confirma que el actor británico se unirá oficialmente al elenco de Harry Potter and the Cursed Child, marcando la primera vez que un actor de la saga cinematográfica retoma su personaje en la continuación oficial de la historia.

Felton, de 37 años, subirá al escenario del Lyric Theatre de Nueva York a partir del 11 de noviembre de 2025 y permanecerá en el papel durante 19 semanas, hasta el 22 de marzo de 2026. Su incorporación no solo representa un hito para los fans, sino también un momento profundamente simbólico en su propia carrera.

“Unirme a esta producción es como el cierre de un ciclo para mí, porque cuando empiece a actuar en Cursed Child este otoño, tendré exactamente la misma edad que Draco en la obra”, expresó Felton en un comunicado publicado por Variety.

“Es surrealista volver a ponerme en sus zapatos, y por supuesto, en su icónico cabello rubio platinado, y estoy emocionado de poder completar su historia y compartirla con la mejor comunidad de fans del mundo”.

La obra teatral, basada en una historia original de J.K. Rowling, Jack Thorne y John Tiffany, se sitúa 19 años después de los eventos de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. La trama gira en torno a la siguiente generación de magos, en particular Albus Severus Potter, hijo de Harry, quien es asignado a Slytherin y forja una inesperada amistad con Scorpius Malfoy, el hijo de Draco.

“Todavía siento que estoy soñando”, confesó Felton en el programa Today. “Había dejado ir este personaje hace 16 años y ahora tengo la oportunidad de volver a sus zapatos, esta vez como padre y en una nueva historia. Es muy interesante encontrarme con un Draco adulto”.

La producción de Cursed Child ha sido un fenómeno global desde su debut en Londres en 2016. Ha vendido más de 10 millones de entradas y es el drama no musical más exitoso en la historia de Broadway. Inicialmente presentada en dos partes, fue reestructurada tras la pandemia para ser contada en una única función de tres horas y media.

Aunque hoy resulta casi imposible imaginar a otro rostro en el papel del arrogante y complejo Draco Malfoy, Felton no fue la primera opción. De hecho, su proceso de audición fue tan accidentado como memorable.

En su autobiografía Beyond the Wand, Felton cuenta que primero audicionó para Harry Potter y luego para Ron Weasley, sin haber leído los libros. Durante una de las pruebas, le preguntaron cuál era su parte favorita de la historia. Al no tener idea, simplemente repitió lo que dijo el niño que estaba a su lado. Esa astucia improvisada fue clave.

“Chris Columbus, el director, se dio cuenta de mi mentira. Creo que ese fue el primer momento en que pensó: ‘es Draco’”, escribió el actor.

Felton considera que no haber sido fanático de la saga le dio una ventaja. “Los cineastas no estaban tanto buscando actores; estaban buscando personas que fueran esos personajes”, reflexionó en entrevistas posteriores.

A lo largo de las películas, su interpretación fue ganando matices. Lo que empezó como un antagonista escolar derivó en un joven atrapado entre el miedo, la lealtad familiar y la presión de una guerra mágica. En Harry Potter y el Príncipe Mestizo, Draco enfrentó su momento más oscuro con una misión impuesta por Voldemort, un arco que lo consolidó como uno de los personajes más complejos de la saga.

Por ese papel, Felton recibió el premio a “Mejor Villano” en los MTV Movie Awards, dejando claro que su Draco dejó una huella mucho más profunda que la de un simple rival de Harry Potter.

¿Cuándo ver a Felton en Broadway?

Los boletos para Harry Potter and the Cursed Child con Tom Felton en el reparto estarán disponibles en preventa el 10 de junio, y se abrirán al público general el 12 de junio a las 11:00 a.m. (ET). La expectativa es enorme, no solo por el regreso del personaje, sino por lo que representa para los millones de fans que crecieron con la saga.