¿Una civilización perdida bajo el mar? Pirámide submarina desafía a las de Egipto

Oculta bajo las aguas del Pacífico, frente a las costas de las islas Ryukyu en Japón, yace una estructura que podría reescribir por completo lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas. Se trata del Monumento de Yonaguni, una colosal formación de piedra que ha dividido a la comunidad científica durante décadas. Y no es para menos: algunos expertos aseguran que esta pirámide submarina podría tener más de 10.000 años, lo que la convertiría en miles de años más antigua que las pirámides de Egipto.

El descubrimiento se remonta a 1986, cuando un grupo de buceadores detectó una serie de formaciones rocosas escalonadas, terrazas planas y bloques masivos a unos 24 metros bajo el nivel del mar, cerca de la isla japonesa de Yonaguni. Desde entonces, la estructura ha sido objeto de teorías que van desde el origen natural hasta la posibilidad de que sea una construcción humana perteneciente a una civilización desconocida.

Según los investigadores, la estructura mide 27 metros de altura y presenta rasgos que, para algunos, evidencian un diseño intencional: escalones tallados con precisión, arcos, plataformas simétricas, megalitos alineados e incluso un rostro esculpido en piedra que muchos asocian con expresiones culturales antiguas.

El geólogo japonés Masaaki Kimura, en conversación con National Geographic, fue contundente al afirmar que la estructura podría ser parte de un continente perdido asociado con la leyenda asiática de Lemuria. “Los patrones, las formas y las proporciones son demasiado exactos como para ser producto de la erosión natural”, señaló. Kimura ha sido uno de los principales defensores de la teoría de un origen humano para el monumento, y ha liderado múltiples expediciones para estudiarlo.

Te puede interesar: ¡Sí, los cuervos guardan rencor! científicos dicen que pueden vengarse hasta 17 años después

Te puede interesar: Johnny Depp regresa como Jack Sparrow para regalar sonrisas a niños con cáncer

En contraste, otros científicos no están convencidos. El arqueólogo Flint Dibble, en una conversación junto al autor Graham Hancock en The Joe Rogan Experience, sostuvo: “He visto muchísimas cosas naturales increíbles y no veo nada aquí que me recuerde a la arquitectura humana”. Sin embargo, Hancock, conocido por su trabajo sobre civilizaciones perdidas, fue tajante: “Para mí, Flint, es sorprendente que veas eso como algo totalmente natural, pero supongo que simplemente tenemos puntos de vista muy diferentes”.

Para Hancock, Yonaguni representa una posible pieza clave dentro del rompecabezas de culturas antiguas olvidadas. “Si esto realmente fue construido por una civilización misteriosa hace más de 10.000 años, colocaría a Yonaguni en el mismo nivel que Göbekli Tepe en Turquía”, afirmó. Göbekli Tepe es, hasta ahora, uno de los templos más antiguos conocidos por la humanidad, fechado en el 9500 a. C., y su descubrimiento cambió por completo las narrativas tradicionales sobre los primeros asentamientos humanos.

Pero ¿qué implicaciones tendría Yonaguni si se confirma su origen artificial? La respuesta es profunda: podría sugerir que las capacidades arquitectónicas, religiosas y organizativas de los seres humanos se desarrollaron mucho antes de lo que la historia oficial ha reconocido. Además, abriría la posibilidad de que existieron civilizaciones costeras avanzadas que fueron completamente borradas por catástrofes naturales, como el aumento del nivel del mar tras el final de la última Edad de Hielo.