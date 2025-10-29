29 oct 2025
En México, antes del Día de Muertos los difuntos se bañan bajo el sol
Los mexicanos visitan a sus deudos en el cementerio y colocan ofrendas en sus casas
15 oct 2025
Responsabilizan a famoso artista chino y marca de ropa de dañar praderas en el Tíbet con fuegos artificiales
El estudio dirigido por el renombrado artista visual Cai Guoqiang lanzó 1,050 fuegos artificiales en una cordillera tibetana el mes pasado para crear un espectáculo con formas de dragón.
15 sep 2025
De mansiones reales a la prisión: Condenan a aristócrata británica y su pareja por muerte de bebé
Constance Marten, además, era heredera de una familia históricamente cercana a la familia real británica.
14 sep 2025
La macabra Isla de las Muñecas fascinó a Lady Gaga y Tim Burton
El equipo de Burton y Gaga negoció ocupar por tres días la isla y las propiedades alrededor. No solo pagaron, también donaron decenas de muñecas y materiales para mantener al lugar.
12 sep 2025
¡Invasión silenciosa! Planta acuática amenaza con desplazar a un pueblo de pescadores en Colombia
Común en los acuarios, se presume que la Hydrilla verticillata ingresó al país de manera ilegal.
08 sep 2025
En la historia de la Iglesia católica, solo dos madres asistieron a la canonización de sus hijos
Este es un privilegio tan escaso que ha sido reservado para un grupo increíblemente reducido.
02 sep 2025
Un hijo del actor Alain Delon busca anular el testamento de su padre
El joven de 31 años busca anular un testamento de 2022 que convirtió a su hermana Anouchka en la única heredera de los derechos de la película de 1963 "El Gatopardo", en la que Delon actuó junto a la italiana Claudia Cardinale.
28 ago 2025
¡Que pena! Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar sus puertas al público
El museo es una de las instituciones culturales más populares de los Países Bajos y ha recibido a más de 57 millones de visitantes desde su apertura.
27 ago 2025
Museo enfrenta debate ético por exhibir restos humanos
En 2023, bajo el impulso de una nueva dirección, el Mütter, que recibe más de 130,000 visitantes al año, lanzó el Post Mortem Project.
26 ago 2025
Francia abre investigación judicial sobre la plataforma Kick tras la muerte del streamer 'Jean Pormanove'
Raphaël Graven, de 46 años y conocido en Internet como "Jean Pormanove", murió el 18 de agosto cerca de Niza, en el sureste de Francia, durante una retransmisión en directo en esta plataforma, en la que se le veía siendo aparentemente maltratado por
22 ago 2025
Una ciudad japonesa busca limitar el uso de los smartphones a dos horas diarias
La ordenanza será sometida a votación la semana próxima y, si se aprueba, entrará en vigor en octubre.
17 ago 2025
El renacer del nüshu: Jóvenes chinas rescatan del olvido una antigua escritura secreta usada entre mujeres
Comparados con los sinogramas, las palabras en nüshu son fonéticas, menos cuadradas, más finas y tienen forma de hojas de árbol.
07 ago 2025
Glaciar en el Himalaya devuelve el cuerpo de un hombre desaparecido hace 28 años
El cuerpo de Nasiruddin, casado y padre de dos hijos en el momento de su desaparición, finalmente salió a la luz de forma natural en el glaciar Lady Meadows.
05 ago 2025
Hombre encendió un cigarrillo en la llama de un memorial en París y ahora podría ser sancionado
La tumba, ubicada bajo el Arco del Triunfo que corona la emblemática avenida de los Campos Elíseos, contiene los restos de un soldado fallecido en la Primera Guerra Mundial, y sobre ella hay una llama memorial.
20 jul 2025
Una camella vuelve a caminar con una prótesis en un refugio de animales pakistaní
Un granjero furioso le cortó una pata a Cammie, en junio de 2024, cuando la vio entrar en su campo, en la provincia de Sind, en el sureste de Pakistán, en busca de pasto, informaron los medios locales.
18 jul 2025
Un visitante 'se come' una banana millonaria expuesta en un museo en Francia
Esta obra del iconoclasta y provocador Cattelan, de la que existen tres ejemplares, cuestiona la noción de arte y su valor.
18 jul 2025
Después de cinco siglos sigue sin resolverse la desaparición de dos príncipes en la torre de Londres
Casi 550 años después de la muerte de los príncipes, el misterio sigue sin resolverse.
09 jul 2025
Panamá crea su propia versión del icónico siu mai
*La fusión entre la cocina china y la panameña encuentra un nuevo símbolo en el renovado Siu Mai. Un bocado tradicional que evoluciona con identidad propia y sabor local.
07 jul 2025
Los recuerdos de los supervivientes de Hiroshima se transforman en arte
La bomba atómica lanzada sobre Hiroshima mató a unas 140,000 personas, algunas fallecidas más tarde debido a la exposición a la radiación.
06 jul 2025
Un hombre cae en un glaciar en Suiza y es salvado gracias a su perro chihuahua
El hombre tenía un "walkie-talkie de aficionado" con el que intentó pedir ayuda. La señal fue captada por una persona cercana, que alertó a los servicios de emergencia, agregó el texto.