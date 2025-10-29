Francia abre investigación judicial sobre la plataforma Kick tras la muerte del streamer 'Jean Pormanove'

Raphaël Graven, de 46 años y conocido en Internet como "Jean Pormanove", murió el 18 de agosto cerca de Niza, en el sureste de Francia, durante una retransmisión en directo en esta plataforma, en la que se le veía siendo aparentemente maltratado por