Emilio Regueira y Los Rabanes acompañan a Daddy Yankee en su homenaje como Persona del Año

El encuentro también fue una oportunidad para recordar la amistad y los años de trayectoria compartidos entre el músico panameño y el llamado Big Boss del reguetón.

La música panameña estuvo presente en una de las celebraciones más importantes de la Semana del Latin Grammy. Emilio Regueira y Los Rabanes participaron en el homenaje a Daddy Yankee, quien recibió el reconocimiento Person of the Year (Persona del Año) de la Academia Latina de la Grabación.

El encuentro también fue una oportunidad para recordar la amistad y los años de trayectoria compartidos entre el músico panameño y el llamado Big Boss del reguetón.

A través de sus redes sociales, Emilio Regueira compartió fotografías de la celebración y dedicó unas palabras al artista puertorriqueño, con quien recordó haber coincidido en numerosas presentaciones en Puerto Rico.

"Hermandad de muchos años con @daddyyankee. Muchas tarimas juntos en PR y buenas rumbas. Merecido reconocimiento de @latingrammys al 🐐. ¡Felicidades, Ramón! Que Dios te siga llenando de bendiciones", escribió el vocalista de Los Rabanes.

Por su parte, en otra publicación, Regueira reiteró que no podía faltar a la celebración de Ramón Ayala, nombre de pila del intérprete, y destacó el cariño y respeto que existe entre ambos después de compartir escenarios durante varios años.

La presencia de Los Rabanes en esta celebración también representa un encuentro entre exponentes de la música urbana y el rock latino, dos propuestas que han tenido presencia internacional y que comparten una historia de colaboración con artistas de distintos géneros.

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Un reconocimiento a la trayectoria de Daddy Yankee

Daddy Yankee fue distinguido por la Academia Latina de la Grabación por sus casi tres décadas de carrera y su contribución a la expansión internacional del reguetón, además de su labor humanitaria.

El artista puertorriqueño, conocido por éxitos como Gasolina, Limbo, Dura y Con Calma, fue reconocido por su influencia en la evolución de la música urbana. También fue uno de los protagonistas del fenómeno mundial de Despacito, junto a Luis Fonsi y la compositora panameña Erika Ender.

Con esta distinción, Ramón Luis Ayala Rodríguez se convirtió en el primer representante del género urbano en recibir el reconocimiento Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación.

El homenaje se celebró el miércoles 11 de noviembre en Las Vegas, como parte de las actividades de la Semana del Latin Grammy, cuya ceremonia principal se realiza este jueves 12 de noviembre.

Los Rabanes también tienen historia con el Latin Grammy

La participación de Emilio Regueira y su agrupación en este encuentro tiene un significado especial, pues Los Rabanes también forman parte de la historia de estos premios.

La banda panameña, originaria de Chitré, provincia de Herrera, ganó en 2007 el Latin Grammy al Mejor Álbum de Rock por su producción Kamikaze, convirtiéndose en la primera agrupación centroamericana en conseguir ese galardón.

Con más de tres décadas de trayectoria, Los Rabanes continúan llevando su propuesta musical a escenarios internacionales y representando a Panamá en encuentros de la industria latina.