Emma Watson sufre caída frente a fotógrafos durante fiesta de GQ en Los Ángeles

La actriz logró levantarse rápidamente y reaccionó con una sonrisa ante el momento. Luego continuó su camino hacia la celebración.

La actriz británica Emma Watson protagonizó un inesperado momento cuando llegó a la celebración anual Men of the Year de la revista GQ, realizada en el hotel Chateau Marmont, en Los Ángeles.

La protagonista de la saga Harry Potter perdió el equilibrio mientras caminaba por el acceso al lugar y terminó en el suelo frente a fotógrafos y varios asistentes que se encontraban en el sitio.

El incidente quedó registrado en imágenes que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales. De acuerdo con reportes de medios internacionales, Watson tropezó mientras caminaba con unos zapatos de tacón alto sobre una superficie inclinada.

La actriz logró levantarse rápidamente y reaccionó con una sonrisa ante el momento. Luego continuó su camino hacia la celebración, acompañada por un hombre que vestía de negro. No se han reportado lesiones de gravedad relacionadas con la caída.

De Hermione Granger a una reconocida carrera en el cine

Emma Watson, de 36 años, alcanzó reconocimiento internacional al interpretar a Hermione Granger en las ocho películas de la franquicia Harry Potter, basada en los libros de J. K. Rowling.

Tras el éxito de la saga, la actriz amplió su trayectoria con producciones como Las ventajas de ser invisible (2012), The Bling Ring (2013) y Noé (2014).

En 2017 protagonizó la adaptación de acción real de La Bella y la Bestia, en la que interpretó a Bella. También formó parte del elenco de Mujercitas (2019), dirigida por Greta Gerwig, donde compartió pantalla con Saoirse Ronan, Florence Pugh y Timothée Chalamet.

Además de su trabajo en el cine, Watson ha desarrollado una labor pública en favor de la igualdad de género y fue nombrada embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres en 2014.

En los últimos años ha mantenido un perfil más discreto y se ha alejado de la actuación, aunque continúa siendo una de las figuras más reconocidas de su generación.