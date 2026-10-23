Meghan Markle 'consternada' por investigación a su padre por posesión de imágenes de pedopornografía

El comunicado de Meghan Markle llega después de que el periódico The Sun publicara una información en la que Thomas Markle Jr., hermano de Meghan, afirmaba haber encontrado un conjunto de imágenes pertenecientes a su padre en la que había sido su antigua vivienda en Filipinas.

Meghan Markle, esposa del príncipe Enrique, se dijo este viernes "profundamente consternada" después de que medios británicos informaran de una investigación contra su padre por presunta posesión de imágenes de abusos sexuales a menores.

En el texto, tras la información aparecida el viernes, Meghan Markle -que había cortado todo contacto con su padre desde su boda con Enrique en 2018- precisa que hace seis años tuvo conocimiento de una carta enviada a la policía británica que contenía "acusaciones preocupantes" contra su padre y que su distanciamiento estuvo motivado por la necesidad de "proteger" a sus dos hijos.

"Estoy profundamente consternada por las noticias que salieron a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con todos los niños que puedan haber sufrido daños", afirma la duquesa de Sussex en el comunicado.

Enrique, de 42 años e hijo menor de Carlos III, y Meghan, de 45, regresaron al Reino Unido en agosto pasado, tras seis años en Estados Unidos, país de la duquesa de Sussex, después de renunciar a sus funciones como miembros activos de la familia real en 2020.

La decisión provocó una profunda ruptura con los miembros de la monarquía británica.

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- Carta de la policía -

Tras su regreso, el matrimonio matriculó a sus hijos -el príncipe Archie, de siete años, y la princesa Lilibet, de cinco- en un colegio británico que, según informaciones, está situado en la zona rural de los Cotswolds, en el suroeste de Inglaterra, cerca de la residencia que habrían elegido para vivir.

El comunicado de Meghan Markle llega después de que el periódico The Sun publicara una información en la que Thomas Markle Jr., hermano de Meghan, afirmaba haber encontrado un conjunto de imágenes pertenecientes a su padre en la que había sido su antigua vivienda en Filipinas.

"En 2018, se envió una carta a la Policía Metropolitana de Londres y al departamento de Protección de la Familia Real y de Personas Especialmente Protegidas. Posteriormente, esa carta me fue remitida. En ella se formulaban acusaciones preocupantes e inquietantes contra mi padre, y se me aseguró que se estaban investigando", afirma este viernes Meghan en su comunicado.

"Espero que ahora pueda entenderse que, a pesar de las distorsiones difundidas a lo largo de los años por ciertos medios de comunicación, mi distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle mantener contacto con nuestros hijos obedecieron a una sola razón: protegerlos", añade Meghan en el texto.

- Reacción de su padre -

"Confié en que las autoridades estaban haciendo lo mismo para proteger a otras familias", explica.

La duquesa de Sussex expresa en el comunicado que "la magnitud de lo que ahora salió a la luz resulta más repugnante de lo que uno podría imaginar".

Debido a ello, Meghan Markle expresa en el texto su "sincero deseo es que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes".

En una entrevista concedida al Daily Mail desde Florida, Estados Unidos, Thomas Markle, de 82 años, padre de Meghan, rechazó estas acusaciones, que calificó de "un montón de mentiras".

"Estoy conmocionado, dolido y muy afectado por las acusaciones que mi hijo vertió contra mí. Jamás podría hacer aquello de lo que se me acusa. Es lo peor de lo que alguien podría acusarme", declaró.