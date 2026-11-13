Los ganadores a las principales categorías de los Grammy Latinos

Esta es la lista de los ganadores en las principales categorías de la gala más importante de la música latina, que se celebró este jueves en Las Vegas.

Las Vegas, Estados Unidos/La española Rosalía y el joven compositor argentino Milo J triunfaron este jueves en la 27ª edición de los Grammy Latinos, celebrada en Las Vegas.

Esta es la lista de los ganadores en las principales categorías de la gala más importante de la música latina, que se celebró este jueves en Las Vegas.

Álbum del año: "LUX (Complete Works)" – Rosalía

Grabación del año: "Niño" – Milo J

Canción del año: "La Perla" - Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins (Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia)

Mejor nuevo artista: ARIA VEGA

Mejor canción pop: "La Perla" – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia

Mejor álbum contemporáneo de pop: ¿Y Ahora Qué +? - Alejandro Sanz

Mejor álbum de pop tradicional: Yo Canto 2 - Laura Pausini

Mejor interpretación de reguetón: "Verano Rosa" – KAROL G ft. Feid

Mejor álbum de salsa: El Alma En Clave - Luis Enrique

Mejor álbum de merengue/bachata: Chula - Techy

Mejor álbum tropical tradicional: Íntimo (En Vivo) - Gilberto Santa Rosa

Mejor canción en lengua portuguesa: "Viver e Morrer De Amor Na América Latina" - Johnny Hooker (Johnny Hooker y Ney Matogrosso)

Compositor del año: Sara Schell

Productor del año: Édgar Barrera

Mejor video musical corto: "Sauvignon Blanc" - Rosalía; Noah Dillon (dirección); Laura Elizabeth Seydel (producción)

Mejor video en formato largo: FREE SPIRITS (The Film), CA7RIEL & Paco Amoroso; Ferran Echegaray & Ferina (dirección); Jean-Baptiste Fusil, Ellie Loarca & Francisco Wechsler (producción)

Mejor álbum de música urbana: Tropicoqueta – KAROL G

Mejor interpretación urbana: "Gil" - Milo J, ft. Trueno

Mejor canción urbana: "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" - Santiago Alvarado, Bizarrap & Daddy Yankee (Bizarrap & Daddy Yankee)

Mejor álbum de rock: Shine – Fito Páez

Mejor canción de rock: "Ego" - Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal & Paulina Villarreal (The Warning)

Mejor canción pop/rock: "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día" - Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting)

Mejor álbum de música alternativa: "LUX (Complete Works)" – Rosalía

Mejor álbum de música tropical contemporáneo: "Antes que el tiempo se vaya" - Fonseca