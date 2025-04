Gerard Piqué en el ojo del huracán tras aparecer en Miami con una mujer que no es Clara Chía

Luego de su mediática separación de Shakira y el inicio de su relación con Clara Chía Martí, el exfutbolista ha sido captado en Miami acompañado de una mujer que no es su actual pareja, lo que ha desatado una ola de especulaciones sobre el estado de su relación.

Desde que Shakira decidió mudarse a Estados Unidos junto a sus hijos, Milan y Sasha, Gerard Piqué ha realizado múltiples viajes a Miami para compartir tiempo con ellos. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención recientemente es que el exjugador del FC Barcelona parece haber establecido su residencia en la ciudad, pero sin la compañía de Clara Chía.

Este detalle ha alimentado rumores sobre una posible ruptura entre la pareja, especialmente después de que se difundiera un video en el que se ve a Piqué disfrutando de un helado en el restaurante Factoría de Azúcar, ubicado cerca de los estudios de Telemundo. Lo que más ha sorprendido es que su acompañante no era Clara Chía, sino una mujer de cabello pelirrojo.

El video fue difundido por el programa En Casa con Telemundo, lo que generó una avalancha de comentarios en redes sociales. Los internautas no tardaron en reaccionar con una mezcla de incredulidad y sarcasmo, dejando mensajes como: “Esa es Clara Chía con peluca”, “Se ve que es Clara, pero tiñó el cabello”, “Toma tu karma, Clara Chía” o “Será con otra que te va a engañar”.

Aunque hasta el momento ni Piqué ni Clara Chía han hecho declaraciones al respecto, la ausencia de la joven en este nuevo capítulo de la vida del exfutbolista ha generado más dudas que certezas sobre el rumbo de su relación.

Mientras Piqué enfrenta nuevos rumores, Shakira sigue brillando en el escenario. La cantante colombiana se encuentra en plena promoción de su álbum “Las mujeres ya no lloran”, consolidándose como una de las artistas latinas más influyentes del momento.

Con éxitos como “Te Felicito”, “Monotonía” y su icónica colaboración con Bizarrap, la barranquillera ha convertido su dolor en inspiración, ganándose el apoyo de millones de fans en todo el mundo.

Más allá del revuelo mediático, la presencia de Gerard Piqué en Miami sin Clara Chía podría responder a motivos personales o laborales, pero la incertidumbre sigue creciendo. Desde que la joven catalana comenzó su relación con el exfutbolista, ha evitado exponerse demasiado a los medios, lo que hace aún más difícil confirmar si su ausencia en la ciudad es una simple coincidencia o una señal de distanciamiento.

Sin embargo, este no es el primer escándalo en el que la pareja se ve envuelta; desde el inicio de su romance, su historia ha estado marcada por especulaciones, desde supuestas crisis hasta versiones de que Chía no estaría cómoda con la presión mediática. Ahora, con este nuevo video en circulación, la atención vuelve a centrarse en la vida sentimental de Piqué, quien, tras su retiro del fútbol, parece no poder escapar del escrutinio público.