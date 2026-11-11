La Oreja de Van Gogh regresará a Panamá en junio de 2027 después de una década

Uno de los atractivos de esta presentación será la nueva etapa que vive la banda con el regreso de Amaia Montero, su vocalista original.

Ciudad de Panamá, Panamá/Después de diez años de ausencia, la banda española La Oreja de Van Gogh regresará a Panamá. La agrupación tiene previsto reencontrarse con sus seguidores el próximo 24 de junio de 2027, en un concierto que se realizará en la Arena Roberto Durán.

El anuncio fue realizado por Magic Dreams, promotora que confirmó la presentación y también dio a conocer las fechas para adquirir las entradas.

Los interesados podrán acceder a la preventa American Express el 16 de noviembre, mientras que los clientes de tarjetas BAC tendrán su oportunidad los días 17 y 18 de noviembre. La venta general comenzará el 19 de noviembre.

Todas las jornadas de venta iniciarán a las 10:00 a. m. y los boletos estarán disponibles a través de los sitios web laorejadevangogh.com y Panatickets.

El regreso de la agrupación representa una nueva oportunidad para que el público panameño disfrute en directo de algunas de las canciones que marcaron a varias generaciones de seguidores del pop en español.

Uno de los atractivos de esta presentación será la nueva etapa que vive la banda con el regreso de Amaia Montero, su vocalista original, quien volvió a la agrupación en octubre de 2025, casi 18 años después de su salida. Su retorno se produjo tras la partida de Leire Martínez, quien permaneció 17 años como cantante del grupo.

La presentación en Panamá formará parte de la gira internacional "Tantas cosas que contar", con la que la agrupación celebra sus 30 años de trayectoria y prepara un recorrido por distintos países de Latinoamérica durante 2027.

Formada en 1996 en San Sebastián, España, La Oreja de Van Gogh se convirtió en una de las bandas más reconocidas del pop en español. Su repertorio incluye canciones que han trascendido generaciones, entre ellas "Rosas", "La playa", "20 de enero", "Puedes contar conmigo" y "Jueves".

En su trayectoria también destaca el Grammy Latino que obtuvo en 2006 por el álbum "Guapa", en la categoría Mejor Álbum Pop Dúo o Grupo.

Con este concierto, Panamá se suma al recorrido internacional de una agrupación que regresa con sus canciones más conocidas y una nueva etapa musical.