¡Dominio femenino! Las cantantes RAYE y Rosalía lideran las nominaciones a los Grammy 2027

Las intérpretes de country estadounidense Ella Langley y Miranda Lambert y las cantantes Olivia Rodrigo y Phoebe Bridgers siguen en la lista, cada una con siete nominaciones.

Estados Unidos/La cantante británica de soul Raye lidera las nominaciones de los Grammys, con once categorías, seguida de la estrella española Rosalía, con nueve, para los premios que entrega la Academia de la Grabación, anunciaron los organizadores este lunes.

La 69ª edición de la fiesta más importante de la música en Estados Unidos se celebrará el 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles. En un año dominado por las mujeres, Raye entró en las tres categorías más importantes de la noche. Con su "Where is my Husband!" competirá por el gramófono a la mejor grabación y canción, mientras que "This Music May Contain Hope" fue nominado a mejor álbum del año.

Le sigue Rosalía con nueve nominaciones gracias a su "LUX (Complete Works)", un trabajo que mezcla ritmos e idiomas y que ella ha definido como un viaje espiritual. La española, la primera mujer en conquistar tres Grammy Latinos al mejor álbum, viene de triunfar la semana pasada en Las Vegas en esta premiación dedicada a lo mejor de la música latina en donde venció seis de sus siete nominaciones con esta producción.

Ahora, entra por primera vez en la competencia por mejor canción y mejor grabación de los Grammy, gracias a su sencillo "Berghain", en el que figuran Björk y Yves Tumor. Las intérpretes de country estadounidense Ella Langley y Miranda Lambert y las cantantes Olivia Rodrigo y Phoebe Bridgers siguen en la lista, cada una con siete nominaciones.

Cinco para la "Showgirl"

Bruno Mars ("The Romantic") y la británica Olivia Dean ("The Art of Loving") empataron con seis nominaciones y disputarán el álbum del año. Al igual que Phoebe Bridgers por "Lost Weekend" y la estadounidense Olivia Rodrigo con "you seem pretty sad for a girl so in love". La superestrella del pop Taylor Swift, que ha dominado ediciones anteriores, solo sumó cinco nominaciones, entre ellas las tres más importantes de la ceremonia.

Su "The Life of a Showgirl" irá por mejor álbum, mientras que "I Knew It, I Knew You", parte de la banda sonora de "Toy Story 5", y con la cual está en campaña por una inédita nominación al Óscar, hará lo propio por canción del año. En esta categoría destacan además Mars ("Risk It All"), Ariana Grande ("hate that i made you love me") y Ella Langley, con su omnipresente "Choosin' Texas".

La pegajosa melodía también está nominada a grabación del año, al igual que "Man I Need", de Olivia Dean, "the cure", de Olivia Rodrigo, "The Fate of Ophelia", de Taylor Swift, y la viral "Dracula", de Tame Impala con JENNIE. Langley, de 27 años y oriunda de Alabama, fue nominada a mejor artista nuevo, un premio que en ediciones anteriores ha catapultado a talentos emergentes como Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Chappell Roan y, más recientemente, Olivia Dean.

Este gramófono lo buscarán también el dúo canadiense de rock Angine de Poitrine, que logró sus primeras nominaciones al Grammy —cuatro en total— con su segundo álbum de estudio "Vol. II", la banda indie neoyorquina Geese, la británica Sienna Spiro, el rapero Don Toliver, las estadounidenses Slayyyter y Remi Wolf, y el trío de R&B The Womack Sisters. Madonna, una veterana que ha logrado siete Grammys en su carrera, se hizo con cuatro nominaciones, especialmente en las categorías de baile y electrónica.

"Confessions II", una continuación de su taquillero "Confessions on a Dance Floor" de 2005, no consiguió entrar en las principales categorías de la noche. La estrella del country, Dolly Parton, que falleció en agosto, obtuvo tres nominaciones póstumas, mientras que Beyoncé hizo historia al convertirse en la primera artista en totalizar 100 nominaciones, la última de ellas con su "Morning Dew (Donk)".

Milo J

El joven compositor argentino Milo J, que viene de ganar cuatro Grammy Latinos en Las Vegas con su tercer álbum "La vida era más corta", conquistó sus primeras nominaciones al Grammy. El artista de 20 años competirá con su trabajo, arraigado en el folclore argentino, por la mejor canción latina y el mejor álbum de rock o música alternativa latina.

En esta última se medirá con los veteranos de la categoría Jorge Drexler, Juanes y Fito Páez y sus paisanos CA7RIEL & Paco Amoroso (cuyo "Beto's Horns" le dio una nominación a Fred again.. & Tom Norris a la mejor grabación remezclada).

La colombiana Karol G conquistó dos nominaciones, una de ellas al mejor álbum pop latino, en donde competirá con la chilena Mon Laferte, el intérprete de regional mexicano Carín León y los venezolanos Rawayana y Elena Rose.

La brasileña Anitta conquistó la tercera nominación al Grammy de su carrera con su "Equilibrivm", que competirá por el mejor álbum de música global. La Academia de la Grabación recibió más de 124.000 postulaciones en sus cien categorías para esta edición.