El oscuro origen de 'Billie Jean', la icónica canción de Michael Jackson

Su ritmo inconfundible, su enigmática letra y la magistral interpretación de Michael Jackson la convirtieron en un himno del pop. Sin embargo, detrás de su éxito mundial hay una historia poco conocida, llena de obsesión, acoso y una paranoia que persiguió al Rey del Pop durante años.

Desde su estreno en 1983 como parte del álbum Thriller, Billie Jean ha generado especulaciones sobre su verdadero significado. Michael Jackson siempre sostuvo que la canción no estaba basada en una persona en particular, sino en un conjunto de experiencias vividas por él y sus hermanos durante su paso por The Jackson 5.

En su autobiografía Moonwalk (1988), el cantante explicó: “Nunca hubo una ‘Billie Jean’ real. La chica en la canción es un compendio de personas con las que mis hermanos fueron acosados a lo largo de los años. Nunca pude entender cómo estas chicas podían decir que estaban esperando el hijo de alguien cuando no era cierto”.

Sin embargo, el biógrafo J. Randy Taraborrelli reveló una versión más inquietante: la canción habría sido inspirada por un episodio real que marcó profundamente a Jackson.

En 1981, Michael Jackson comenzó a recibir cartas de una mujer desconocida que aseguraba ser la madre de sus hijos. A pesar de que el artista nunca la había visto, ella insistía en que él era el padre de sus gemelos y lo acosó durante meses con cartas cada vez más perturbadoras.

Según American Songwriter, la situación se tornó aún más aterradora cuando la mujer envió una fotografía suya junto con una amenaza de muerte, instando a Jackson a suicidarse al mismo tiempo que ella y su supuesto hijo.

Este episodio dejó una profunda huella en el cantante, quien llegó a tener pesadillas con la obsesionada fan. Finalmente, la mujer fue internada en un hospital psiquiátrico, pero su perturbadora historia quedó plasmada en la letra de la canción: “Billie Jean no es mi amante, es solo una chica que dice que yo soy el indicado, pero el niño no es mi hijo”.

Aunque Jackson intentó dejar atrás este oscuro episodio, el nombre “Billie Jean” volvió a perseguirlo. En 1987, una mujer llamada Billie Jean Jackson, también conocida como Lavon Powlis, lo demandó por 150 millones de dólares alegando que él era el padre de tres de sus hijos y que se negaba a pagar la manutención.

El caso no prosperó, pero la misma mujer fue arrestada en 1994 por violar una orden de alejamiento contra el artista y pasó dos años en prisión. Más allá de su historia inquietante, Billie Jean es una obra maestra musical. Quincy Jones y Michael Jackson trabajaron meticulosamente en su producción, experimentando con sonidos innovadores que marcaron un antes y un después en la música pop.

Uno de los elementos más distintivos de la canción es su línea de bajo, interpretada por Louis Johnson, que se convirtió en un sello inconfundible del tema.

Aunque durante la grabación hubo tensiones entre Jackson y Jones sobre aspectos de producción y derechos de coproducción, el resultado fue un éxito sin precedentes.

Lanzada el 2 de enero de 1983, Billie Jean se convirtió en el segundo sencillo de Thriller. Su impacto fue inmediato: alcanzó el puesto número 1 en el Billboard Hot 100, donde permaneció durante siete semanas consecutivas, y le otorgó a Jackson dos premios Grammy y un American Music Award.

El éxito de Billie Jean trascendió la música. Fue la canción con la que Michael Jackson inmortalizó su famoso moonwalk en una presentación televisiva de Motown 25: Yesterday, Today, Forever en 1983, un momento que marcó la cultura pop para siempre.