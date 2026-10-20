Selena Gomez relaciona el vapeo con cambios en su voz y advierte sobre la nicotina

Dijo que ha dejado los cigarrillos electrónicos, que aún le cuesta mantener esa decisión de forma sostenida y que, según su experiencia, la nicotina no compensa sus consecuencias.

La cantante y actriz estadounidense Selena Gomez habló públicamente sobre su experiencia con los cigarrillos electrónicos y reconoció que cree que el uso frecuente de nicotina modificó el sonido de su voz. En un video compartido en sus historias de Instagram el domingo 18 de octubre, contó que dejó de vapear recientemente y advirtió a sus seguidores que abandonar el hábito puede resultar difícil.

La artista, de 34 años, señaló que no espera recuperar la voz que tenía antes. “No voy a ser capaz de cambiar mi voz. Vapeé mucha nicotina y, para que todos lo sepan, esto es en parte consecuencia de eso”, expresó. Sus palabras vincularon directamente su percepción del cambio vocal con el consumo de cigarrillos electrónicos, aunque no mencionó una evaluación médica que confirmara la causa ni describió un diagnóstico relacionado con sus cuerdas vocales.

Gomez aprovechó el mensaje para dirigirse a quienes ya utilizan estos dispositivos o están pensando en probarlos. “La nicotina es muy difícil de dejar”, afirmó, antes de insistir en que no considera que valga la pena iniciar ese hábito. “Si está pasando por eso o incluso está pensando en empezar a usar cigarrillos electrónicos, simplemente no vale la pena. Es una tontería”, dijo en el video.

La intérprete también reaccionó a las personas que han comentado sobre la manera en que suena actualmente. En vez de intentar convencerlas de que no existe una diferencia, reconoció que ella misma la nota y señaló que cada quien puede decidir si quiere escucharla. “Cambió mi voz. Así que, si no le gusta escuchar mi voz, lo entiendo perfectamente. No me molesta. Simplemente no me escuche”, comentó, de acuerdo con la transcripción difundida de su publicación.

La cantante reveló, además, que dejó de vapear y que se siente contenta con esa decisión, aunque no dio por terminado el proceso. “Estoy muy emocionada porque lo dejé y solo espero poder mantenerme así. Es realmente difícil”, añadió. No especificó cuándo comenzó a consumir nicotina, cuánto tiempo mantuvo el hábito ni qué estrategias utilizó para abandonarlo. Tampoco detalló si ha recibido tratamiento profesional para dejarlo.

La publicación recuperó una conversación que Gomez ya había tenido con sus seguidores. En diciembre de 2025, durante una transmisión en vivo de Instagram, algunas personas le preguntaron por cambios que percibían en su voz. Entonces explicó que a veces sentía que la garganta se le hinchaba por dentro, pero no relacionó esa sensación con el vapeo. La declaración reciente introduce una explicación personal distinta, aunque no permite establecer por sí sola una causa clínica definitiva.

Por ello, sus palabras deben entenderse como el testimonio personal de Gomez, no como una conclusión médica sobre los efectos del vapeo en su voz. No compartió pruebas ni dijo que un especialista hubiera confirmado esa relación. La cantante describió una asociación que percibe a partir de su experiencia, sin ofrecer más detalles sobre su salud.

La voz es importante en su carrera musical y en su trabajo como actriz en Solo asesinatos en el edificio. Sin embargo, no anunció una pausa profesional ni dijo que sus compromisos se verían afectados. Su mensaje se centró en la dificultad de abandonar la nicotina.

Al compartir su experiencia, Gomez convirtió una conversación sobre su voz en una advertencia para sus seguidores. No ofreció un método para dejar de vapear ni aseguró que el proceso estuviera resuelto.