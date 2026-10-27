Rapero Macklemore arranca su 'Free Palestine Tour' tras polémica con Ed Sheeran

Macklemore fue retirado de la gira estadounidense de Sheeran después de gritar "¡Palestina libre!" durante una actuación en Nueva Jersey, lo que provocó una fuerte polémica.

Dublín, Irlanda/El rapero estadounidense Macklemore arrancó el lunes en Irlanda su nueva gira "Free Palestine Tour", tras haber sido retirado como telonero de los conciertos del astro pop británico Ed Sheeran por sus comentarios en favor de los palestinos.

Numerosos fans elogiaron la postura del rapero de 43 años mientras hacían fila frente al recinto para el primer concierto en Dublín, que según los organizadores agotó las entradas.

"El apoyo de Macklemore a Palestina es enorme. Ha dado un paso al frente y se la ha jugado en lugar de elegir el camino más fácil", dijo a la AFP Michael Keating, de 31 años.

"Está arriesgando su popularidad, su futuro, el futuro de su familia, todo solo por la paz. Y eso es muy importante", consideró.

Macklemore fue retirado de la gira estadounidense de Sheeran después de gritar "¡Palestina libre!" durante una actuación en Nueva Jersey, lo que provocó una fuerte polémica.

Sheeran aseguró que fueron los promotores de la gira los que decidieron sacar a Macklemore, una medida que desató un aluvión de críticas contra el artista británico.

Otros cuatro artistas invitados, entre ellos el cantante estadounidense Finneas, también abandonaron la gira de Sheeran en solidaridad con Macklemore.

Más tarde, Sheeran rompió su silencio sobre la situación en Gaza durante un concierto en Filadelfia, al calificarla de "injustificable y desproporcionada".

El mes pasado, Macklemore anunció su "Free Palestine Tour", que incluye presentaciones a finales de octubre en Londres y París y fechas previstas en Estados Unidos, y dijo que todas las ganancias se destinarán a asociaciones propalestinas.

En las inmediaciones del 3Arena de Dublín, vendedores ofrecían banderas mitad irlandesas mitad palestinas, gorros con el lema "Palestina libre" y pañuelos palestinos kufiya.

"Desde que (Macklemore) empezó a hablar de Palestina, nos guste aún más", dijo Freya Dorrity, una estudiante de 18 años.

"Los artistas nunca deberían ser censurados de ninguna forma", apuntó Maria Liddy, de 40 años.