Victoria Beckham protagoniza docuserie: de Spice Girl a ícono de la moda

La propia diseñadora reconoce en la producción que su salto a la moda nació tanto de su ego artístico como de un propósito más íntimo: “que mi familia se sintiera orgullosa de mí”.

El próximo 9 de octubre de 2025, la plataforma estrenará una de sus producciones más esperadas.

La docuserie de tres episodios sobre la vida de Victoria Beckham, que promete mostrar como nunca antes el recorrido de la exintegrante de las Spice Girls hacia su consolidación como referente internacional en el mundo de la moda y la belleza.

La serie, dirigida por Nadia Hallgren y creada por el mismo equipo detrás del éxito Beckham, se presenta como un retrato íntimo y matizado de la diseñadora. Según Netflix, ofrecerá “un acceso exclusivo a ella, a su familia y a sus allegados. La serie también explora su era bajo los reflectores y la fama mundial”.

Victoria Beckham narra en primera persona los momentos más decisivos de su vida: desde la euforia de los años 90 como Posh Spice, hasta la compleja transición hacia la alta costura, marcada por dudas, críticas y un inquebrantable deseo de reinventarse.

Uno de los capítulos clave muestra su debut en la Semana de la Moda de Londres en 2019, donde estuvo arropada por su esposo David Beckham, sus hijos Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper, y la legendaria Anna Wintour, quien, como revela la docuserie, percibió su tensión y decidió acompañarla en ese momento crucial.

El documental no esquiva los obstáculos que Victoria enfrentó al irrumpir en la industria. La serie recuerda el escepticismo con el que fue recibida, resumido en la frase: “¿Quién se cree que es ella?”, con la que críticos y diseñadores la desestimaban por su pasado como cantante pop y esposa de un futbolista.

La producción también revela los difíciles momentos financieros que atravesó su marca, que llegó a acumular varios millones de dólares en deudas y la llevaron a la desesperación. Pese a ello, Beckham continuó apostando por su proyecto, hasta convertirlo en un referente de la alta costura.

La docuserie cuenta con la producción ejecutiva de Nicola Howson nominada al Emmy y responsable de Beckham y de Julia Nottingham, conocida por documentales sobre mujeres influyentes como Pamela Anderson: A Love Story.

Además, incorpora testimonios de figuras de renombre como Marc Jacobs, Roland Mouret, Anna Wintour y Tom Ford, junto con amistades cercanas como Eva Longoria y, por supuesto, David Beckham.

El enfoque, según Netflix, es ofrecer “un retrato poco común y matizado de una mujer que se ha reinventado continuamente ante el ojo público”.

El adelanto oficial ya disponible en la plataforma deja ver escenas cargadas de emoción, resiliencia y momentos familiares que muestran a Victoria Beckham sin artificios. Aunque Fisher Stevens, director del documental de David Beckham, no participa en esta ocasión, la presencia de Howson y Nottingham garantiza una mirada íntima y rigurosa.

La docuserie no solo repasa su ascenso a la fama y su matrimonio con David Beckham, sino también la construcción de un imperio de moda y belleza que hoy representa una de sus mayores conquistas personales.

El estreno mundial en Netflix marcará un hito más en la trayectoria pública de Victoria Beckham, una mujer que pasó de ser un ícono pop a una empresaria respetada en la industria de la moda, demostrando que la reinvención es posible incluso bajo el ojo crítico de la fama.