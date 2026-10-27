EMPOWOMAN 2026 reunió a más de 2,500 personas y anuncia fecha para su próxima edición

Bajo la producción de Cardigans Group, la quinta edición del evento hizo vibrar a la audiencia con una experiencia única de inspiración, educación y entretenimiento.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 2,500 personas participaron en la quinta edición de EMPOWOMAN 2026, una jornada dedicada a la inspiración, el aprendizaje y el intercambio de experiencias sobre el desarrollo personal y profesional de las mujeres en Panamá.

El evento, producido por Cardigans Group, se realizó en la Plaza del Sol de Multiplaza Pacific Mall, donde los asistentes disfrutaron de conversatorios, actividades de bienestar y experiencias organizadas junto a marcas patrocinadoras y aliados.

La agenda abordó temas relacionados con la equidad de género, la salud, el amor propio, la maternidad, la independencia económica y la capacidad de reconstruirse ante los cambios de la vida.

Salud, bienestar y crecimiento personal

La jornada comenzó con el panel “Más allá del lazo: el poder de acompañar y vencer”, dedicado a la Cinta Rosada. María Guadalupe Vásquez, de la Asociación de Amigos y Voluntarias del Instituto Oncológico Nacional (Adavion), y Floribeth Camposo, fundadora y presidenta de Pink Warrior, compartieron reflexiones sobre el acompañamiento y los desafíos que enfrentan las personas tras recibir un diagnóstico de cáncer.

Posteriormente, el doctor Iván Díaz participó en un espacio presentado por The Panama Clinic para abordar mitos y realidades sobre esta enfermedad.

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El cuidado personal también tuvo protagonismo con el conversatorio “La belleza se vive y se siente”, en el que Paola Viale y Julia Honings, bajo la moderación de Marelissa Him, reflexionaron sobre el amor propio y la autenticidad.

La maternidad y el desarrollo individual fueron otros de los temas centrales. En el panel “Construirme mamá y elegirme mujer”, Roseta Bordanea, Sheldry Sáez y Lily Vargas conversaron sobre los retos de equilibrar la crianza con los proyectos personales.

Además, Dayana Oliveros explicó las distintas fases del ciclo menstrual y ofreció herramientas para comprender los cambios del cuerpo.

Finanzas, emprendimiento y nuevas oportunidades

Las experiencias de reinvención personal también ocuparon un espacio en la programación. Mónica Lola Díaz y Gladys Brandao participaron en el panel “Comienzo de nuevo sin temor a lo que venga: ¡Brillando más fuerte!”, en el que compartieron testimonios y reflexiones sobre cómo afrontar una ruptura sentimental y comenzar de nuevo.

La edición incluyó, por primera vez en la historia del evento, una demostración de cocina en vivo, presentada por Iliana Corvaia durante un espacio de Panasonic.

Otro de los conversatorios destacados fue “Cuando el amor no paga las cuentas”, con Daniela Salazar y Randy García, quienes abordaron la independencia económica, la administración del dinero y las finanzas en pareja.

El emprendimiento gastronómico también tuvo presencia con “Un negocio con sabor a éxito”, un conversatorio conducido por Piky Zubieta junto a Itzel “Señora Itzel” Weekes y Delyanne Arjona.

La jornada incluyó una pasarela de moda de Anne Klein y la presentación del libro “Suéltate y dale”, de Astrid Quirós.

Un espacio para las causas sociales y la comunicación

Uno de los momentos emotivos fue el espacio dedicado a la Fundación Pasión por Vivir, con la participación de Piky Zubieta y de su fundador, Rogelio Chiari, diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2023. La intervención buscó sensibilizar a los asistentes sobre la empatía y el impacto de las causas sociales.

El cierre de los conversatorios estuvo dedicado a la comunicación digital. En el panel “Más allá de las palabras: crear, contar y conectar”, moderado por Astrid Quirós, Anna Marissa Altieri y Vivian Fernández de Torrijos, reflexionaron sobre la importancia de contar historias con honestidad y construir comunidades.

La programación concluyó con una actividad física de Everlast, que invitó a los asistentes a levantarse, ejercitarse y cerrar la jornada con energía.

EMPOWOMAN anuncia su sexta edición para 2027

Al finalizar el encuentro, la organización confirmó que EMPOWOMAN regresará el sábado 16 de octubre de 2027, nuevamente en la Plaza del Sol de Multiplaza Pacific Mall.

Con esta nueva convocatoria, la plataforma busca mantener un espacio de conexión, aprendizaje y reflexión en torno al desarrollo de las mujeres y la equidad de género.

La organización también agradeció el respaldo de las marcas patrocinadoras, aliados comerciales y medios de comunicación que hicieron posible la quinta edición.