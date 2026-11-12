Udelas gradúa a 479 nuevos profesionales para fortalecer la atención de la salud en Panamá

El viceministro de Salud, doctor Manuel Alberto Zambrano Chang, hizo un llamado a los nuevos profesionales a no separar el conocimiento de la ética y la moral, recordándoles que detrás de cada paciente existe una historia, una familia y una esperanza.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá suma 479 nuevos profesionales y técnicos del área de la salud, quienes culminaron su formación académica en la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), como parte de la promoción 2025-2026 de la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas. Su incorporación representa un nuevo aporte de recurso humano para fortalecer la atención sanitaria en el país.

Durante el acto, la rectora de Udelas, doctora Nicolasa Terreros Barrios, destacó la importancia de formar profesionales con conciencia social y comprometidos con las necesidades del país. Señaló que la universidad, con 29 años de trayectoria, tiene la misión de democratizar el acceso al conocimiento especializado y contribuir a la formación de profesionales en áreas fundamentales para el desarrollo humano.

La rectora también destacó la respuesta de la universidad ante la emergencia provocada por el terremoto del pasado 9 de octubre. Explicó que, mediante brigadas sanitarias y una clínica móvil, Udelas se movilizó hacia comunidades afectadas de Veraguas y la península de Azuero, entre otras regiones, brindando atención clínica especializada a más de 400 personas damnificadas.

Por su parte, el viceministro de Salud, doctor Manuel Alberto Zambrano Chang, hizo un llamado a los nuevos profesionales a no separar el conocimiento de la ética y la moral, recordándoles que detrás de cada paciente existe una historia, una familia y una esperanza.

Asimismo, destacó que Panamá necesita profesionales preparados, pero también comprometidos con brindar una atención digna y oportuna en todas las comunidades, sin importar la distancia.

Uno de los momentos destacados fue la participación de Carlos Hernán Pérez, egresado de la Licenciatura en Terapia Respiratoria, quien recibió el reconocimiento como primer puesto de honor de la promoción, al obtener el mayor índice académico.

“Los sacrificios, las incertidumbres y el esfuerzo marcaron el camino hasta culminar los estudios de esta gran carrera”.

Los 479 graduandos corresponden a 11 disciplinas impartidas por la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas:

1. Licenciatura en Fisioterapia

2. Licenciatura en Terapia Ocupacional

3. Licenciatura en Órtesis y Prótesis

4. Licenciatura en Urgencias Médicas y Desastres

5. Licenciatura en Terapia Respiratoria

6. Licenciatura en Fonoaudiología

7. Doctorado en Optometría

8. Licenciatura en Ciencias de la Enfermería

9. Licenciatura en Radiología e Imágenes Médicas

10. Técnico en Urgencias Médicas y Desastres

11. Técnico en Asistente de Laboratorio Clínico Sanitario

Con esta nueva promoción, Udelas consolida su posicionamiento en la educación superior especializada, aportando personal preparado para los procesos de prevención, atención primaria, rehabilitación y recuperación de la salud en todo el territorio nacional.