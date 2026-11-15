Udelas gradúa nueva generación de profesionales en Coclé

Los graduados y graduadas pertenecen a la Facultad de Educación Especial y Pedagogía y a la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano .

La Universidad Especializada de las Américas (Udelas), a través de su Extensión Universitaria en Coclé, graduó a 248 nuevos profesionales de la promoción 2025-2026, quienes culminaron estudios en licenciaturas, profesorados, técnicos y postgrados, preparados para contribuir al desarrollo del país desde sus respectivas áreas de formación.

Los graduados y graduadas pertenecen a la Facultad de Educación Especial y Pedagogía y a la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano.

Entre los programas académicos figuran las licenciaturas en Psicología, Docencia en Inglés, Pedagogía para la Enseñanza en Educación Primaria, Gestión Turística Bilingüe, Educación Especial, Estimulación Temprana y Orientación Familiar, e Investigación Criminal y Seguridad.

A esta oferta se suman el Técnico en Docencia en Inglés, Docente Integral en Educación Especial y el Postgrado en Docencia Superior.

En el acto de graduación, la rectora de la Udelas, Nicolasa Terreros Barrios, destacó la importancia de estas disciplinas para el desarrollo humano y social, y reafirmó el compromiso de la universidad con una educación superior que trascienda la formación académica y genere transformaciones en la sociedad.

“Como rectora de la Udelas, concebimos la formación universitaria como un medio efectivo para el desarrollo de una conciencia crítica, ética y profundamente humanista”, expresó.

En su mensaje a los graduandos, Terreros Barrios los exhortó a poner sus conocimientos al servicio del país, mantener una actitud permanente de aprendizaje y asumir con responsabilidad los desafíos de sus respectivas profesiones.

“El saber adquirido debe iluminar su caminar profesional y contribuir al bienestar de nuestra amada Panamá”, manifestó, al tiempo que los instó a no abandonar la investigación, la actualización académica permanente y el cuestionamiento de la realidad como herramientas para impulsar cambios positivos.

La máxima autoridad de la Udelas hizo especial énfasis en la responsabilidad que tendrán los graduados y graduadas de Educación Especial y de Estimulación Temprana y Orientación Familiar en la construcción de entornos inclusivos.

Señaló que su labor será fundamental para transformar aulas, hogares y comunidades en espacios de resiliencia, inclusión y estabilidad emocional.

Durante su intervención, la rectora hizo un paréntesis para referirse al terremoto del pasado 9 de octubre y sus efectos en distintas comunidades del país, particularmente en la provincia de Coclé.

Destacó que, ante esta emergencia, la Udelas activó una respuesta institucional para brindar atención médica y psicológica a las personas afectadas en las zonas impactadas.

En ese contexto, resaltó la importancia del trabajo interdisciplinario y del conocimiento científico para atender las consecuencias de una catástrofe, desde la atención de urgencias médicas hasta los procesos de rehabilitación física y acompañamiento psicológico.

Agradeció al personal docente y administrativo por guiar y contribuir a la formación de los nuevos profesionales, mediante la promoción del rigor científico, el pensamiento crítico y la sensibilidad social en las aulas, laboratorios y centros de práctica profesional.

Finalmente, invitó a los graduados y graduadas a llevar con orgullo el sello de la Udelas y a ejercer sus profesiones con vocación de servicio, compromiso ético y responsabilidad social.