Udelas inicia Doctorado en Ciencias de la Salud para formar investigadores de alto nivel en Chiriquí

Este doctorado es el máximo nivel de formación académica que ofrece la Udelas , orientado a la preparación de investigadores capaces de generar conocimiento original, liderar procesos de innovación y contribuir al desarrollo científico, tecnológico, social y de salud del país.

Con la puesta en marcha del Doctorado en Ciencias de la Salud en la Extensión Universitaria de la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) en Chiriquí, se busca consolidar y formar investigadores y profesionales del más alto nivel académico en áreas de la salud.

En ese contexto, la rectora de la universidad, Nicolasa Terreros Barrios, aseguró que el eje estratégico institucional se orienta hacia la expansión de la oferta académica y la implementación de programas de doctorados y alta especialización científica.

Con este programa académico, los profesionales serán capaces de generar nuevos conocimientos y soluciones a los problemas de las comunidades y del país; también se promoverá en los participantes el desarrollo de los conocimientos cognitivos, teóricos y metodológicos que les permitan potenciar los campos de conocimientos en su especialidad.

Otro punto que abarca el contenido del doctorado es lograr la creación de propuestas de tecnologías e innovaciones en Ciencias de la Salud que contribuyan al desarrollo humano sostenible del país.

La rectora Terreros Barrios insistió en señalar que, con un ecosistema robusto de nuevas ofertas académicas diseñado para la formación rigurosa de investigadores, Udelas apuesta a sumar a más profesionales en estos espacios de la educación superior.

Matizó que esta arquitectura académica no solo amplía la masa crítica de científicos en áreas estratégicas como la salud y la educación, sino que garantiza una infraestructura de investigación orientada a resolver las problemáticas contemporáneas más complejas del entorno.

Cabe destacar que, antes de la aprobación del doctorado en Ciencia de la Salud, la Comisión de Postgrado realizó un análisis institucional de pertinencia y prospectiva académica sobre la formación doctoral en el área de las Ciencias de la Salud, evidenciando la necesidad de fortalecer la investigación y la producción científica institucional durante todo el proceso formativo doctoral, promoviendo la generación, divulgación y transferencia del conocimiento científico, asegurando su difusión y aplicación a la solución de problemas nacionales importantes en el ámbito de las Ciencias de la Salud.

Igualmente, el análisis institucional de pertinencia y prospectiva académica sobre la formación doctoral en el área de las Ciencias de la Salud consideró las tendencias nacionales e internacionales de formación avanzada, así como los estándares de calidad, rigurosidad académica y producción científica exigidos en los programas doctorales contemporáneos.

Este doctorado es el máximo nivel de formación académica que ofrece la Udelas, orientado a la preparación de investigadores capaces de generar conocimiento original, liderar procesos de innovación y contribuir al desarrollo científico, tecnológico, social y de salud del país.