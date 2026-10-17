Unos 1.200 detenidos y 150 policías heridos en protestas en Francia (primer ministro)
Francia presenta protestas masivas contra el encarecimiento de la vida en todo el país, que terminaron con disturbios.
Las fuerzas de seguridad francesas detuvieron este sábado a 1.200 personas en las protestas masivas contra el encarecimiento de la vida en todo el país, que terminaron con disturbios y dejaron 150 policías y gendarmes heridos, anunció el primer ministro, Sébastien Lecornu.
Es "un milagro que el equilibrio no sea mayor", aseguró Lecornu poco antes de la medianoche durante una visita a las fuerzas de seguridad desplegadas en París. Horas antes, en la red social X, había denunciado una "violencia de una intensidad extrema".