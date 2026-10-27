Más de 10.000 casos de ébola detectados en África, la gran mayoría en RDC

Las primeras dosis de la vacuna Ervebo, eficaz contra la cepa Zaire, la más frecuente en epidemias anteriores, se han administrado en las últimas semanas en la RDC a voluntarios en el marco de un ensayo clínico.

Más de 10.000 casos de ébola fueron detectados en África, la gran mayoría en la República Democrática del Congo (RDC), el epicentro de la epidemia actual, según los últimos datos publicados el martes por las autoridades sanitarias congoleñas.

La epidemia en RDC, el más mortífero de los diecisiete brotes de este virus detectados en el país, contaminó a 10.060 personas y provocó la muerte de 4.887 en el último balance.

El virus que se detectó por primera vez en mayo se propagó en Nigeria, Kenia y antes en Uganda.

Entre los múltiples retos que supone esta epidemia, está la falta de una vacuna o de un tratamiento para la cepa Bundibugyo, responsable de la epidemia actual.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió la semana pasada que África se enfrenta a una tarea "más compleja" para contener este brote, ya presente en el este y en el centro del continente, y que se expande ahora también al oeste, en Nigeria.

El único caso confirmado la semana pasada en Nigeria es el de una mujer suiza que contrajo el virus tras un viaje a Uganda con su marido, y que fue evacuada de vuelta al país helvético el lunes.

Kenia notificó desde el 6 de octubre dos fallecimientos a causa del virus.

Tras registrar un total de 20 casos y dos fallecimientos, la OMS declaró a finales de agosto que Uganda está libre de ébola.

Las primeras dosis de la vacuna Ervebo, eficaz contra la cepa Zaire, la más frecuente en epidemias anteriores, se han administrado en las últimas semanas en la RDC a voluntarios en el marco de un ensayo clínico.