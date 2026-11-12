Unas 250.000 personas participan en marcha nacionalista en Varsovia

Además de la marcha, en Varsovia se celebran misas, un desfile militar y conciertos organizados tanto por las autoridades nacionales como por el gobierno centrista de la capital.

Bajo la consigna de "Dios, honor, patria", unas 250.000 personas, según la policía, se movilizaron en Varsovia en la tradicional Marcha de la Independencia, una manifestación nacionalista y de extrema derecha.

Los organizadores estimaron el doble el número de participantes, que portaban banderas blancas y rojas.

La marcha se desarrolló bajo la sombra del tiroteo en Cracovia, donde un joven mató a sus padres y su hermana antes de abrir fuego indiscriminadamente en la ciudad, con un saldo de seis muertos.

Todavía en shock por la matanza, y en medio de profundas divisiones políticas, las autoridades temían que la conmemoración desembocara en enfrentamientos, pero finalmente no hubo incidentes importantes, según periodistas de la AFP en el lugar.

Organizada con motivo de la fiesta nacional que conmemora el restablecimiento de la independencia del país el 11 de noviembre de 1918, la manifestación, una de las más importantes de Europa, reúne a nacionalistas, conservadores y militantes de extrema derecha.

En todo el país, las instituciones celebran esta jornada, pero la marcha solo existe desde 2011.

Las corrientes de la derecha polaca confluyeron en la marcha al grito de consignas xenófobas y supremacistas.

Este año, el lema fue "Los polacos, dueños de Polonia".

Jóvenes vestidos de negro y encapuchados alzaron una gran pancarta con la consigna "Hacer Europa blanca de nuevo".

También se lanzaron consignas contra el gobierno del primer ministro centrista y proeuropeo Donald Tusk.

El presidente nacionalista Karol Nawrocki también se sumó a la jornada junto a dirigentes de las principales formaciones de derecha y de extrema derecha.

"Seguro que hay más de medio millón de polacos", declaró a la AFP Rafal Buca, portavoz de los organizadores, mientras que la alcaldía de Varsovia estimó en 250.000 el número de participantes.

Llegados de todo el país, los asistentes visitaron la llamada "ciudad de la independencia", compuesta por puestos y carpas instalados frente al imponente Palacio de la Cultura de Varsovia, construcción heredada de la época comunista.

Grupos de derecha y nacionalistas, asociaciones de cazadores y movimientos de extrema derecha instalaron allí sus puestos. Una multitud se aglomeró alrededor de mesas cubiertas de coronas de flores rojas y blancas, libros de oraciones, rosarios y libros denominados "patrióticos", a menudo euroescépticos, antiucranianos y antisemitas.

Además de la marcha, en Varsovia se celebran misas, un desfile militar y conciertos organizados tanto por las autoridades nacionales como por el gobierno centrista de la capital.