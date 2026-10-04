Entre 400 y 500 liceos franceses suspenderán las clases por motivos de seguridad

Los estudiantes reclaman más medios humanos y financieros para la educación pública y se quejan de la falta de profesores, del deterioro de los edificios y de horarios lectivos demasiado cargados.

París, Francia/Francia estimó este domingo que entre 400 y 500 liceos suspenderán las clases total o parcialmente el lunes por motivos de seguridad, en medio de una ola de protestas estudiantiles en todo el país.

Los estudiantes reclaman más medios humanos y financieros para la educación pública y se quejan de la falta de profesores, del deterioro de los edificios y de horarios lectivos demasiado cargados.

"Entre 400 y 500 suspendieron las clases" el viernes, de los 3,700 que hay en el país, y "probablemente habrá una cifra similar este lunes, pero con una reanudación parcial y progresiva de las clases", declaró el ministro de Educación Nacional francés, Édouard Geffray, en la cadena France 2.

También anunció que hasta ahora 24 centros educativos han sido "incendiados o saqueados" al margen del movimiento de protesta.

El ministro lamentó que 78 miembros del personal de la educación pública hayan resultado heridos "desde el comienzo" de las protestas.

El movimiento empezó el 17 de septiembre en la región de París con el bloqueo por parte de los estudiantes de numerosos liceos. Progresivamente se extendió a todo el país y se intensificó el jueves en numerosas ciudades francesas.

La jornada del viernes estuvo marcada por tensiones y más de 1.700 detenciones (unas 5.000 en total desde el lunes).

Los organizadores pidieron continuar la movilización ante la falta de "medidas concretas".