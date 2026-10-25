El acusado de 'atentado terrorista racista' en Francia es trasladado a unidad psiquiátrica

Durante el allanamiento de su departamento, los investigadores hallaron un ejemplar del libro "Mein Kampf" (Mi lucha), escrito por el dictador nazi Adolf Hitler, así como una Biblia y un Corán, añadió.

El sospechoso de matar a una persona y de herir a otras cinco el viernes en un "atentado terrorista racista" en las afueras de París salió de prisión preventiva y fue trasladado a una unidad psiquiátrica, anunció este domingo la Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat).

"Tras un examen psiquiátrico a Kévin T. realizado en la noche [del sábado], se levantó su detención preventiva", explicó la Pnat.

"De acuerdo con las conclusiones del perito psiquiatra, el interesado fue trasladado a la enfermería psiquiátrica de la Prefectura de Policía [en París] para someterse a un período de observación psiquiátrica que podría durar 48 horas", agregó.

Esto permitirá evaluar "si su estado de salud psiquiátrica es compatible con la posibilidad de continuar con sus interrogatorios".

En el ataque, calificado como un "atentado terrorista racista" por el presidente Emmanuel Macron, murió Pengo Bossio Wangi, un francés de 26 años de origen congoleño. Una de las cinco personas que resultaron heridas es una niña de 12 años que recibió ocho disparos y sigue en estado crítico.

El análisis toxicológico realizado a Kévin T., de 39 años, reveló la presencia de cannabis y cocaína en la sangre, informó el domingo la Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat).

Además, el sospechoso había sido diagnosticado con esquizofrenia y seguía un tratamiento médico, indicó a la AFP una fuente cercana a la investigación, confirmando una información difundida por la cadena de noticias LCI.

Yassine Bouzrou, abogado de la familia del fallecido, declaró su sorpresa ante esta decisión y señaló que le parece que hay una recurrencia preocupante cuando el atentado proviene de la extrema derecha, la cuestión psiquiátrica se impone muy rápidamente.

El letrado señaló que, si bien el peritaje psiquiátrico y la irresponsabilidad penal "son principios fundamentales" del ordenamiento jurídico, indicó que "la simetría debe ser la norma: mismos peritajes, mismos plazos de evaluación, sea cual sea el perfil ideológico del acusado".

En tanto, se mantiene la detención preventiva de cuatro miembros de su entorno, entre ellos sus padres, según indicó a la AFP una fuente cercana al caso.

El viernes por la mañana, Kévin T. disparó desde su auto con un arma automática contra varias personas en Trappes y La Verrière, al suroeste de París, matando a un francés de origen africano e hiriendo a otras cinco personas.

El atacante tenía antecedentes, pero no estaba siendo vigilado por los servicios de inteligencia y, cuando fue detenido, portaba una pistola ametralladora y granadas de gas lacrimógeno, según fuentes policiales.

Además, había instalado "tres bombonas de gas y llaves eléctricas conectadas a un temporizador" en su domicilio en la ciudad cercana de Plaisir para hacerlo explotar, indicó una fuente próxima al caso.

Durante el allanamiento de su departamento, los investigadores hallaron un ejemplar del libro "Mein Kampf" (Mi lucha), escrito por el dictador nazi Adolf Hitler, así como una Biblia y un Corán, añadió.