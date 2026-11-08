Las aerolíneas apuestan a que una mayor oferta de servicios premium aumentará sus beneficios

También se han anunciado numerosas salas VIP de aeropuertos nuevas y renovadas, entre ellas las de Southwest Airlines, que antes era conocida como una aerolínea de bajo coste.

Las aerolíneas están instalando asientos de lujo, contratando chefs con estrellas Michelin para ofrecer menús exclusivos y diseñando salas VIP en los aeropuertos, ya que la industria apuesta su futuro a la creciente demanda de viajes de alta gama.

Se espera que esta estrategia acelere la disminución de la cuota de mercado de la clase turista en muchos vuelos, y las aerolíneas prevén que hasta el 70 por ciento de los pasajeros paguen por opciones superiores, si no por primera clase o clase ejecutiva.

Las aerolíneas se enfrentan a costes de combustible para aviones significativamente más altos debido a la guerra con Irán, pero consideran que este tipo de ventas adicionales son una apuesta rentable a largo plazo.

Según Volodymyr Bilotka, profesor de la Universidad de Purdue y especialista en economía de la aviación, cada asiento de clase ejecutiva puede ocupar un espacio equivalente al de cuatro asientos de clase básica, pero su precio puede ser cinco o seis veces superior.

"Tradicionalmente, las aerolíneas han invertido bastante en sus servicios premium porque los márgenes de beneficio son significativamente más altos", declaró Bilotka a la AFP.

En el último trimestre, American Airlines informó que los ingresos por pasajeros de clase premium aumentaron un 18,5 % interanual, cuatro puntos porcentuales más que los de la clase turista. Este repunte ha sido un punto positivo en un mercado de viajes complicado por el aumento del precio del combustible para aviones, según declararon ejecutivos de American Airlines.

"Los productos premium generan aproximadamente la mitad de los ingresos por venta de entradas de la compañía, ocupando cerca del 30 por ciento de los asientos en la actualidad", dijo American.

Además de la tradicional distinción entre la cabina principal y la clase ejecutiva, los clientes ahora pueden pagar hasta 200 dólares por más espacio para las piernas o por la posibilidad de sentarse en la parte delantera del avión y desembarcar primero.

United Airlines anunció en julio que ofrecería una nueva opción Economy Plus que permite a los clientes prescindir de un pasajero en el temido asiento del medio.

United planea comenzar a ofrecer esta opción en algunos vuelos a finales de 2026.

En septiembre, JetBlue anunció el lanzamiento de BlueFirst, un nuevo servicio de primera clase en vuelos nacionales.

"Los clientes buscan cada vez más experiencias de mayor calidad", afirmó Joanna Geraghty, CEO de JetBlue.

Crecimiento constante de Premium

Desde 2020, el número de asientos premium en los vuelos estadounidenses ha aumentado un 33 por ciento, más del doble del crecimiento de los asientos de clase turista, según el sitio web de noticias de viajes Skift.

United Airlines duplicó con creces su capacidad de asientos premium entre 2015 y 2026, según informó la aerolínea a la AFP, añadiendo que planea ofrecer opciones adicionales, como asientos con más espacio para los codos.

Delta ha invertido en DeltaOne, una opción de lujo renovada, con vinos de primera calidad, comida de "primer nivel" como la hamburguesa Wagyu y pantallas más grandes para el entretenimiento.

Para la elaboración del menú, Delta se asoció con Simon Hulstone, chef de un restaurante con estrella Michelin en Gran Bretaña, y Andrea Robinson, una sumiller galardonada.

La compañía planea ofrecer este servicio para los nuevos aviones Airbus A350, que contarán con aproximadamente 150 asientos premium y 161 asientos en clase económica.

"Hace veinte años, el 90 por ciento de los asientos eran de clase turista", dijo Ekrem Dimbiloglu, director general de estrategia y experiencia a bordo de Delta, y agregó que la proporción de asientos premium pronto podría representar hasta el 70 por ciento en algunos vuelos de Delta.

Hasta el momento, ninguna aerolínea importante ha lanzado un servicio sin asientos en clase económica.

En octubre, British Airways anunció que el nivel superior del A380, que cuenta con dos clases, estaría compuesto íntegramente por asientos premium.

La consultora Cirium estima que los asientos premium entre las 42 aerolíneas de las tres principales alianzas aéreas (SkyTeam, Oneworld y Star Alliance) y las aerolíneas de Oriente Medio representan ahora el 19 por ciento del volumen total, en comparación con el 17,1 por ciento en 2019.

Otras novedades incluyen ofrecer a los clientes la posibilidad de elegir entre diferentes menús antes de embarcar y wifi gratuito. También se han anunciado numerosas salas VIP de aeropuertos nuevas y renovadas, entre ellas las de Southwest Airlines, que antes era conocida como una aerolínea de bajo coste.

Sin embargo, la creciente tendencia de las aerolíneas a dirigirse a clientes que pueden permitirse servicios de primera calidad podría abrir la puerta a una aerolínea de bajo coste, aunque el aumento del precio del combustible ha agravado los problemas a los que se enfrentan todas las aerolíneas.