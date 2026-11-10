Allanan el hotel Ritz en París por investigación sobre trata de mujeres contra Mohamed Al-Fayed

Las operaciones se enmarcan en una causa iniciada en 2025 con una orden para localizar a los cómplices del difunto magnate egipcio, expropietario de los lujosos grandes almacenes londinenses Harrods, y su hermano, Salah al-Fayed.

París, Francia/La policía francesa allanó el martes dos propiedades en París vinculadas a Mohamed al-Fayed, el hotel Ritz y la Villa Windsor, en una investigación sobre una presunta red internacional que traficaba mujeres para el fallecido millonario, señaló la fiscalía a la AFP.

Las operaciones se enmarcan en una causa iniciada en 2025 con una orden para localizar a los cómplices del difunto magnate egipcio, expropietario de los lujosos grandes almacenes londinenses Harrods, y su hermano, Salah al-Fayed.

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