Apagones masivos en Sudán por ataques paramilitares a estaciones eléctricas

El tercer país más grande de África, con unos 50 millones de habitantes, está devastado por la guerra. Según estimaciones de organizaciones humanitarias, más de 200.000 personas murieron y casi 20 millones están en riesgo de hambruna extrema.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar de Sudán en conflicto con el ejército, lanzaron el lunes un ataque coordinado con drones contra cinco estaciones eléctricas que provocó apagones masivos en el país, dijo un funcionario del gobierno a la AFP.

La acción golpeó instalaciones en los estados orientales de Al Jazira, Gedaref y Nilo Blanco, todos ellos controlados por el ejército que combate desde abril de 2023 a sus antiguos aliados de las FAR.

Naciones Unidas ha advertido repetidamente que los frecuentes ataques contra centrales eléctricas amenazan la salud y los servicios de millones de personas en el país, que ya enfrenta una de las peores crisis de hambre en el mundo.

"Mi hijo es diabético. Su insulina debe almacenarse en el frigorífico", dijo Babiker Yussef, un hombre del estado de Gedaref que se encontraba sin luz.

"No tenemos ni idea de cuándo volverá la electricidad", explicó por teléfono este hombre, que teme no poder adquirir nueva medicación si esta se estropea.

Un comerciante de la misma región, Ibrahim Mohammed, dijo que ya sufría cortes de luz incluso antes de los ataques.

"Ahora tengo pollo en el refrigerador. O perdemos todo nuestro stock, o nos veremos obligados a venderlo al precio que sea, lo cual sigue siendo una pérdida", expresó.

El país ha experimentado cortes de electricidad durante varios días en ataques anteriores de los paramilitares contra centrales eléctricas y presas hidroeléctricas.

Actualmente, la guerra en este país africano se libra principalmente mediante drones, con ambos bandos lanzando ataques sofisticados que matan a decenas de civiles a la vez.

Solo en las tres primeras semanas de octubre, los ataques con drones mataron a más de 300 personas e hirieron a cientos más, según un recuento de la ONU.

El tercer país más grande de África, con unos 50 millones de habitantes, está devastado por la guerra. Según estimaciones de organizaciones humanitarias, más de 200.000 personas murieron y casi 20 millones están en riesgo de hambruna extrema.

La mayoría de los hospitales de Sudán se han visto obligados a cerrar, al menos ocho millones de niños están fuera de la escuela y amplias zonas del país no pueden acceder a servicios básicos.