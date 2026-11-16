Rodríguez, de 51 años, había denunciado en varias ocasiones amenazas de muerte de capos de la droga.

San José, Costa Rica/El periodista costarricense Camilo Rodríguez, quien denunciaba desde sus redes sociales vínculos de poderosos narcotraficantes con políticos, fue asesinado este lunes a tiros en Heredia, a unos 15 km al noroeste de San José, informaron las autoridades.

Rodríguez, de 51 años, había denunciado en varias ocasiones amenazas de muerte de capos de la droga.

El comunicador fue atacado por dos hombres en motocicleta cuando se desplazaba en su vehículo por un sector de Santo Domingo de Heredia, precisó Raúl Rivera, director de la policía. Según la Cruz Roja, sufrió varias "heridas de arma de fuego".

La exesposa de Rodríguez, a quien el periodista relacionaba con familiares vinculados al narcotráfico, lo había denunciado por presunto abuso sexual contra sus hijos.

A inicios de agosto de 2025, la actual mandataria Laura Fernández —entonces aspirante a la presidencia— lo denunció por difamación cuando Rodríguez afirmó en un video que su casa fue construida con supuesto dinero de un narco.

El periodista, que actualmente no trabajaba para un medio de comunicación, fue postulado como candidato presidencial de un partido minoritario en las elecciones de 2022, pero la justicia electoral rechazó la inscripción por errores.

El Colegio de Periodistas de Costa Rica repudió el asesinato y exigió "una investigación con celeridad".

"Todo evidencia hasta ahora que se trata del silenciamiento de una voz disidente en Costa Rica, una persona que hizo uso de información sobre el crimen organizado en el país", declaró a la AFP la presidenta del Colegio, Yanancy Noguera.

En los últimos años, Costa Rica pasó de ser un lugar de tránsito de drogas a un centro logístico del narcotráfico, y perdió su categoría como uno de los más seguros de la región.

La tasa de homicidios alcanzó un pico de 17,2 por cada 100.000 habitantes en 2023. El año pasado bajó a 16,8.